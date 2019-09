Funcția de adjunct al IPJ Arad, vacantă

ARAD. Inspectoratul de Poliție Județean Arad are două funcții de adjuncți ai instituției. Unul este ocupat de comisarul șef Nicolae Bătrân, iar celălalt a fost ocupat de comisarul șef Cezar Iulius Șerbănică. Scriem la trecut deoarece de la 1 septembrie postul ocupat de Șerbănică a devenit vacant. În urmă cu un an, comisarul șef Șerbănică a fost împuternicit pentru o perioadă de 6 luni pe funcția de adjunct al IPJ Arad. După expirarea acestor șase luni, a mai fost împuternicit, din nou, pentru încă o perioadă de șase luni. În 31 august a expirat și cea de-a doua împuternicire, astfel că postul a devenit vacant. În mod normal, în timpul celei de-a doua perioade de împuternicire, IGPR ar fi trebuit să anunțe organizarea unui concurs pentru ocuparea acestei funcții, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Cel mai probabil, urmează ca șeful Poliției Române să găsească un alt ofițer dornic să ocupe această funcție, mai mult ca sigur prin împuternicire pentru alte șase luni. Cert este că funcția de adjunct al șefului inspectoratului nu pare să-și găsească omul potrivit, de mai bine de doi ani postul fiind ocupat doar prin împuterniciri pe șase luni.

Dintr-o împuternicire în alta

Înainte ca Șerbănică să ocupe această funcție timp de un an, comisarului șef Ștefan Troiac i-a revenit postul, tot prin împuternicire, tot pe perioada maximă de un an. Inspectorul șef al IPJ Arad are, conform organigramei, doi adjuncți: unul pe linie de Judiciar, Investigații Criminale, Investigații Economice etc., ocupat de comisarul șef Nicolae Bătrân – care a ocupat funcția prin concurs – și un altul – vacant momentan – care are în „subordine” Serviciul Rutier, cel de Ordine Publică, Serviciul de Acțiuni Speciale etc.

Ce va face fostul adjunct?

Ce se va întâmpla cu cel care a ocupat funcția de adjunct al IPJ Arad, comisarul Cezar Iulius Șerbănică? Ofițerul se află în concediu, potrivit informațiilor noastre, de la 1 septembrie – data la care postul ocupat de el a devenit liber. Înainte de a ocupa această funcție, Șerbănică a fost împuternicit adjunct al șefului Poliției Municipiului, iar anterior ocupării acestui post, ofițerul a fost șef pe linie de Ordine Publică la Biroul de Ordine Publică.