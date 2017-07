Furturi, bătăi și droguri în școlile din Arad

Ce se mai întâmplă prin școlile arădene? Furturi, bătăi, dar și câte un consum, două de droguri. Faptele la care facem referire apar (și) în bilanțul IPJ Arad, întocmit pe primele șase luni ale acestui an. Statistica instituției indică, totuși, faptul că față de aceeași perioadă a anului trecut, în 2017, au fost comise mai puține infracțiuni în școli. În speță, mai puțin cu o duzină de infracțiuni. Ce fel de infracțiuni sunt comise? Vorbim despre furturi, bătăi și consum de droguri. Pe lângă infracțiunile constatate, polițiștii au efectuat și acțiuni pentru prevenirea absenteismului școlar. „Au fost desfășurate 133 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar și respectarea regimului circulației rutiere în zona adiacentă zonelor școlare. Față de perioada anului școlar 2015/2016, în acest an școlar, am înregistrat mai puțin cu 12 infracțiuni. În această perioadă au fost comise 18 infracțiuni, iar la perioada la care făceam referire înainte, 30 de infracțiuni. Au fost 8 infracțiuni de furt și 7 loviri și alte violențe. Au fost două infracțiuni privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și alte fapte”, a declarat comisarul șef Ioan Tamaș, șeful IPJ Arad. Siguranța în școli este una dintre prioritățile IPJ Arad pentru a doua jumătate a acestui an.