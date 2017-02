Furturi pe bandă rulantă în Chişineu Criş şi Iermata Neagră

Spargerile aveau loc la adăpostul nopţii. Hoţii nu au spart doar case, ci şi societăţi şi au furat orice, de la mobilă de bucătărie la motorină şi cabluri electrice, până când au ajuns pe mâna oamenilor legii. Acum au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş pentru infracţiunile comise. „Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş au dispus trimiterea în judecată – în stare de libertate – a inculpaţilor H.E.B., M.I.G. cât şi a unei persoane minore la momentul comiterii faptelor sub aspectul săvârşirii a opt infracţiuni de furt calificat, respectiv a două infracţiuni de tăinuire la furt calificat în formă continuată. Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că în perioada septembrie 2015 – iunie 2016, în mai multe rânduri, pe timp de noapte, prin escaladarea gardurilor, prin violarea sediului profesional sau a domiciliilor persoanelor vătămate, prin tăierea lacătelor care asigurau bunurile, inculpatul H.E.B. împreună cu inculpatul minor (la data comiterii faptelor) şi cu un suspect (faţă de care s-a dispus clasarea cauzei) au sustras mai multe bunuri din posesia mai multor persoane vătămate din satul Iermata-Neagră, comuna Zerind şi oraşul Chişineu-Criş (trei acumulatori marca Tera tip 12 V 154 AM, 250 litri motorină, 8 bucăţi cabluri electrice (prelungitoare electrice) în lungime totală de 470 de metri, garnitură de mobilă de bucătărie şi una de sufragerie, 4 biciclete, în valoare totală de 9.700 de lei. O parte din bunurile sustrase au fost înstrăinate, iar banii astfel obţinuţi au fost împărţiţi în mod egal. La două dintre infracţiunile mai sus-arătate a participat cu acte de tăinuire şi inculpatul major M.I.G., care a primit de la inculpaţii H.E.B. şi de la inculpatul minor mai multe bunuri (3 acumulatori auto marca Tera tip 12 V 154 AM, o cantitate de motorină, o garnitură de mobilă de bucătărie şi una de sufragerie), pentru care le-a plătit suma totală de 960 de lei, ştiind că aceste bunuri provin din furt”, se arată într-un comunicat de presă. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Chişineu Criş spre soluţionare.