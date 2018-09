Galeria şi-a anulat deplasarea în semn de protest

Suporterii alb-roşii au preferat să doneze câte 25 lei – preţul unui bilet – pentru a ajuta un copil bolnav. Gestul lor se vrea un semnal de alarmă vizavi de preţurile umflate ale biletelor într-o ligă secundă cu terenuri şi tribune improprii, situate în câmp.

Iată comunicatul fanilor utişti…

„Astăzi am luat de comun acord decizia de a anula deplasarea la meciul Luceafărul Oradea – UTA deoarece considerăm că prețul stabilit de clubul gazdă pentru biletele de intrare (25 lei/pers.) este prea exagerat pentru nivelul fotbalului prestat de echipa acestora și că au ales intenționat să ne taxeze mai mult, fiind informați că UTA are mulți susținători care vor dori să vadă meciul.

Săptămâna trecută, pe arena Dan Păltinișanu, ne-am conformat și am plătit 20 de lei pe bilet. Am fost mai mult de 100 de persoane (jumătate din numărul total al spectatorilor prezenți la meci!), astfel că am contribuit cu o sumă destul de mare la bugetul timișorenilor. Acum am fost înștiințați că suntem din nou forțați să acceptăm să plătim chiar mai mult decât data trecută pentru a ne susține echipa la Oradea, iar din punctul nostru de vedere s-a ajuns prea departe și e timpul să tragem un semnal de alarmă. Nu mai acceptăm să fim batjocoriți și să profite fiecare club de pe urma noastră.

Astfel de practici nu fac decât să descurajeze suporterii să mai vină la stadion, iar fără suporteri fotbalul nu are farmec, lucru pe care vrem să îl dovedim și acum. Conducerea clubului Luceafărul consideră normal ca locul 13 din Liga 2 să perceapă taxe de intrare mai mari decât la cele mai importante partide din fotbalul românesc recent. Faceți o comparație și gândiți-vă că biletul la peluză la FCSB – Rapid Viena a fost de 20 de lei, iar biletul la Serbia – România, luni, în Liga Națiunilor, costă 23 de lei și vorbim totuși de stadioane moderne, nu de o gradenă fără scaune situată în câmp, unde urma să fim plasați.

Daca e să trecem peste prețul biletului în sine, este mai deranjantă atitudinea de sfidare și batjocură de care ne lovim în fiecare deplasare. Majoritatea cluburilor cer mai mult pe bilete în ideea că „plătesc fraierii ăia din galerii”. De data aceasta nu va mai fi așa. Rămânem acasă și vom asculta meciul la radio.

Totuși, ne-am hotărât să strângem banii de bilete și, în loc să le umflăm buzunarele celor de la Luceafărul, vom dona suma strânsă unui copil bolnav care are cu adevărat nevoie de ei.

Ne cerem scuze față de jucătorii utiști care apreciază de fiecare dată sprijinul nostru și sperăm să nu se simtă atât de puternic lipsa peluzei și să nu își piardă concentrarea. Suntem convinși că vor scoate un rezultat pozitiv din această partidă.

Pentru noi doar UTA contează!”