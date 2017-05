Galiş: „An crucial pentru România”

Conform datelor comunicate, situația este îngrijorătoare. România se găsește la o rată de absorbție de zero la sută a fondurilor europene, în ceea ce privește fondul de gestionare regională și fondul de coeziune. Au fost transmise toate documentațiile către Curtea de Audit pentru acreditarea instituțiilor de gestionare și control, fără de care instituțiile românești nu pot trimite facturi, iar Comisia Europeană nu poate face plăți”se arată în Comunicatul ALDE Arad.

Președintele organizației municipale, Florin Galiș, subliniază că, în condițiile amintite, 2017 se anunță un an crucial pentru România: „Trebuie să ne mișcăm repede și bine. Din păcate, pentru perioada 2007-2013, România va rata fonduri europene de un miliard de euro numai în domeniul prioritar al transporturilor. S-a pierdut un an prețios din acest punct de vedere, din pricina guvernării tehnocrate. Precum în 2012, trebuie să recuperăm timpul irosit pe fondul incapacității unor miniștri de a atrage fonduri UE, practic să reparăm ceea ce au greșit alții. Țara noastră are o șansă importantă de a-și dezvolta infrastructura cu ajutorul acestor fonduri. Este important ca banii respectivi să fie accesați iar Guvernul Grindeanu și-a asumat, printre altele, și această misiune”, a declarat Florin Galiş.