Galiș înființează filială a Partidului Neoliberal la Arad

„Astăzi mi-am scris adeziunea la Partidul Neoliberal. Așa cum am zis de mai multe ori, nu teama de noi începuturi trebuie să ne sperie, ci râmânerea în năclăiala prezentului. Și acest nou început nu mă sperie deloc, dimpotrivă. Dincolo de recomandările mai multor prieteni dragi de a mă retrage total din politică și de a mă ocupa de unele lucruri la care ar fi dovezi că mă pricep, recomandări care-mi urmăresc binele, o știu – decizia de a mă ralia unui partid nou are fundamentele ei. În primul rând, faptul că încă am credința că atît eu cât și unii dintre cei pe care i-am avut alături de-a lungul timpului, mai putem oferi ceva în plan public. Apoi, este vorba despre un partid nou (cel puțin în Arad), de sorginte liberală. Am fost întotdeauna – atâta cât doctrina mai are vreo îmsemnătate în țara asta – dedicat valorilor dreptei, având crezul că cei care aduc plus-valoare vieții noastre, în orice domeniu, trebuie să fie și cei care să-și asume responsabilitatea conducerii”, scrie Galiș pe facebook.