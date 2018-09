Gânduri spre „Olimpiada” din Japonia

„Mi-aş dori să particip la simplu la Jocurile Olimpice. Sper ca în doi ani să intru în primii 50 şi să particip. La dublu nu cred, eu nu sunt aşa de prieten cu proba de dublu. În plus, Horia cred că va juca alături de Florin, îi las pe ei pentru că şansele sunt mai mari”, a spus el, în cadrul unei conferințe de presă susținută în Capitală, la clubul înființat de către Ion Țiriac, unde arădeanul se pregătește.

Tenismenul este optimist în ceea ce priveşte colaborarea cu noul său antrenor Andrei Pavel şi speră ca rezultatele să se vadă în primul rând la turneele de Grand Slam. „E foarte bine, am început să lucrez cu Andrei Pavel de 6-7 săptămâni. Mă bucur că am această ocazie, mi-am dorit de mult timp. La 17-18 ani am mai colaborat câteva luni, dar acum e ceva nou, avem experienţă mai multă şi putem face o echipă bună împreună. Mi-aş dori anul viitor să am rezultate la turneele de Grand Slam. Sunt foarte dezamăgit de cum am jucat la Grand Slam-uri, am pierdut în primele tururi. Sper ca anul viitor voi fi mult mai bine”, a afirmat jucătorul care luna viitoare va împlini 28 de ani.

„Șut în fund” în Cupa Davis

În ceea ce priveşte meciul de Cupa Davis cu Polonia, pierdut cu scorul de 2-3, „Tunarul din Carpați” a afirmat: „Nu a fost o dezamăgire Cupa Davis, a fost un şut în fund… Din păcate am avut probleme mai toţi cu accidentările, Horia, eu, la fel şi Adi Ungur… Şi e greu când nu eşti 100%. În tenisul masculin suntem foarte apropiaţi ca valoare şi dacă nu eşti 100% e foarte greu să câştigi. Din păcate din spate nu prea vine nimic, aşteptăm să vină şi alţii lângă noi. Ce vine după noi e o problemă, dar sper să nu fie o problemă de lungă durată”.