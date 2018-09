Garanţie de opt ani pe drumul Pâncota-Seleuş

Ceea ce părea, iniţial, o luptă politică de rutină între PSD şi PNL a atins culmi nebănuite. Consilierul judeţean PSD Cristian Ispravnic a anunţat că, potrivit unei analize comandate chiar de el, piatra folosită pe drumul Pâncota-Seleuş nu este una de calitate. Răspunsul pe linie politică a venit imediat de la Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean. Însă instituţia nu s-a mulţumit cu atât şi a ţinut să demonstreze, cu un teanc de acte, faptul că afirmaţiile lui Ispravnic sunt nereale. „Avem trei analize de laborator care indică faptul că probele analizate sunt conforme cu standardele. Trei analize realizate în trei laboratoare diferite, unul dintre ele din Bucureşti. Cristian Ispravnic a lansat o serie de declaraţii iresponsabile, însoţite de un buletin de analiză care lasă mari semne de întrebare”, a declarat Răzvan Ciubotaru, director tehnic în cadrul CJA. Declaraţia a fost făcută chiar pe şantierul drumului Pâncota-Seleuş, acolo unde presa a fost chemată să participe la o conferinţă in situ. La această conferinţă au participat şi dirigintele de şantier contractat de CJA pentru această lucrare, dar şi Nicolae Popovici, administratorul firmei Intermed Utilaj SRL, care a câştigat licitaţia pentru modernizarea drumului Pâncota-Seleuş. „În spaţiul public a apărut un buletin de analiză. Piatra analizată a fost prelevată de Cristian Ispravnic, după cum se arată în respectivul buletin. Nici măcar nu avem certitudinea că probele au fost prelevate de pe şantier. Şi asta pentru că prelevarea de probe pentru analize nu s-a realizat conform legii. Eprubetele au fost prelevate de beneficiar, adică de Cristian Ispravnic. La rezultatul încercării privind rezistenţa la fragmentare apare valoarea 47, în condiţiile în care valoarea maximă este 30. Noi am realizat trei probe de laborator la trei laboratoare diferite, iar rezultatele primite au fost de 29-29,5 rezistenţa la fragmentare. Practic, probele erau în parametri ceruţi”, a precizat Răzvan Ciubotaru. Pentru a întări cele spuse de el, directorul tehnic a adus şi rapoartele primite de la cele trei laboratoare, dar şi un alt raport, în care un specialist indică faptul că piatra folosită este gresie cuarţoasă, nu piatră calcaroasă. În plus, spune Ciubotaru, toate instituţiile abilitate au efectuat controale şi teste asupra materialelor folosite, inclusiv Inspectoratul de Stat în Construcţii. „Practic, Cristian Ispravnic contrazice Inspectoratul de Stat în Construcţii, trei laboratoare de analize, dirigintele de şantier, proiectantul şi specialiştii care lucrează la acest proiect. Toţi sunt proşti, el e deştept”, este de părere directorul din CJA. Acesta a mai precizat că se efectuează periodic verificări de toate instituţiile abilitate. „Dacă nu am ieşit să ne lăudăm în presă cu ele, asta nu înseamnă că acele controale nu se fac”, a punctat Răzvan Ciubotaru.

Garanţie extinsă

De cealaltă parte, constructorul a ţinut să precizeze că lucrarea respectă toate standardele impuse prin caietul de sarcini de către proiectant. Şi, pentru a înlătura orice dubiu în acest sens, a făcut o mişcare curajoasă. „Noi, prin contract, ne-am angajat să oferim o garanţie pentru această lucrare pentru o perioadă de 80 de luni. Pentru a demonstra faptul că folosim materiale de calitate şi că această lucrare respectă toate standardele, am făcut o cerere la Consiliul Judeţean prin care am cerut modificarea contractului: extinderea garanţiei până la opt ani de zile. Practic, potrivit legislaţiei naţionale, un drum cu un asemenea trafic are o garanţie de opt ani de la finalizarea lucrărilor de reabilitare. Noi oferim această garanţie, de opt ani de zile, pentru a elimina toate suspiciunile legate de calitatea materialelor folosite”, a spus Popovici.

Date la zi

În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor, acestea sunt avansate, mult peste calendarul iniţial, care prevedea finalizarea lucrării în termen de 18 luni. Pe o lungime de 4,5 kilometri s-a aşternut deja primul strat de asfalt, între Pâncota şi Seleuş. În interiorul localităţii Seleuş se lucrează la nivel de săpătură. Se estimează ca, până la sfârşitul lunii octombrie, să fie aşternut primul strat de asfalt pe toată lungimea tronsonului (5,5 kilometri), pentru a reduce disconfortul creat participanţilor la trafic, în special al locuitorilor din Seleuş. Cel de-al doilea strat, cel de uzură, ar putea fi aşternut în această toamnă, în funcţie de condiţiile meteorologice, iar cel mai târziu în primăvara viitoare.