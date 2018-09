Garda de Mediu: Copacul de pe Grigorescu era „strâmb crescut”, nu „înclinat după furtună”

Deşi şi-a exprimat punctul de vedere în cadrul articolului „Un funcţionar din Primăria Arad are de achitat o amendă de 50.000 de lei!”, Sorin Brădicean, comisar şef al Gărzii de Mediu – instituţia care a aplicat amenda – mai are de făcut o precizare. Aceasta are legătură cu un detaliu din declaraţia primarului Gheorghe Falcă. Edilul a spus că arborele de pe strada Nicolae Grigorescu, pentru care funcţionarul Primăriei a fost sancţionat, „era înclinat după furtună”. Nici poveste! – îl contrazice Sorin Brădicean.

„Pentru corecta informare, vă transmit pozele cu copacul tăiat pentru care s-a aplicat amenda de 50.000 lei Primariei Arad, copac care nu a fost afectat de furtună. Aşa cum se vede în pozele Google Maps din 2011 şi 2014, era strâmb crescut. Dacă se dorea înlocuirea lui în atâţia ani, se puteau obţine avizele necesare pentru înlocuire” – a precizat Sorin Brădicean.