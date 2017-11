Garofița Popa a ratat, la 10 voturi…unanimitatea

Din cele 434 de voturi valabil exprimate, Garofița Popa a primit 424 de voturi favorabile. Nici nu era greu de anticipat că va câștiga fără emoții, din moment ce, conform tipicului intern al PNL, sunt candidaturi unice, după ce în partid au avut loc simulări care arată clar cine va câștiga. Garofița Popa a beneficiat de retragerea din cursă a Simonei Stan și de sprijinul Geaninei Pistru, care, dealtfel, a și condus lucrările. Ce spune Geanina Pistru: „Am ales să mă implic în politică pentru că, din păcate, nu există altă cale pentru a ajunge la decizie în administrație. Cât timp am fost președinte al organizației de femei, am subordonat politicul dorinței de a face ceva pentru Arad și arădeni, pentru că politicul nu ar trebui să fie un scop, ci un mijloc pentru a realiza ceva pentru comunitate. Da, în PNL sunt multe colege ale mele care au evoluat admirabil pe scena politică, toate meritau să candideze și să câștige, dar cred că Garofița Popa, cu experiența covârșitoare pe care o are în administrație, va continua ceea ce am făcut eu, ce a făcut Simona Stan, ceea ce facem în continuare, iar faptul că i-au lipsit doar 10 voturi pentru a fi aleasă în unanimitate îmi arată că toate colegele mele, femeile liberale, au înțeles acest lucru”. Mai consemnăm că au fost alese ca prim-vicepreședinți Liliana Wass și Ina Nichifor .Nu în ultimul rând, supervizor al alegerilor a fost însăși d-na Cristina Trăilă, șefa pe țară a femeilor liberale.