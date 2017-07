„Găsește-ți clătita potrivită la Moneasa”

Cea de-a 17 a ediţie a festivalului „Parada clătitelor” are loc în perioada 29-30 iulie în staţiunea Moneasa din judeţul Arad. Ca în fiecare an, şi în 2017 Parada Clătitelor se desfăşoară sub un slogan generic: „Găseste-ți clătita potrivită la Moneasa”, iar la sărbătoare sunt invitaţi toţi locuitorii din vestul ţării.

Mii de turiști din vestul țării și chiar din Ungaria vin în stațiunea Moneasa pentru a gusta clătitele, care sunt sărbătoritele momentului.

Cei care au preparat clătitele au încercat să dea ce au mai bun. Turiştii au vrut să guste din cât mai multe feluri, aşa că au trecut pe la cât mai multe mese.

Cei care ajung la parada clătitelor au de unde alege, sunt peste 50 de feluri de clătite, de tot felul de mărimi și cu tot soiul de umpluturi care de care mai apetisante şi unele mai exotice… cum ar fi cu gem de trandafiri, dulceaţă de nuci, gem de gogonele sau din coajă de pepene verde. Organizatorii promit că în cele 2 zile vor pregăti minim 20.000 de clătite. La fiecare ediţie, staţiunea este plină de turişti veniţi să guste clătiele de aici, despre care spun că sunt mai bune ca atunci când le fac acasă.

Parada Clătitelor atrage mulţi turişti şi comercianţi din vestul ţării şi chiar şi din străinătate. Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad, Primăria Moneasa şi Hotel Parc. Şi dacă după clătite cu umpluturi care de care mai gustoase… de la ciocolată, diferite gemuri, până la clătite cu brânză dulce ori sărată, ciuperci, caşcaval sau diferie budinci, aveţi chef şi de muzică, s-a rezolvat şi această doleanţă, organizatorii au pregătit mai multe concerte.

Supranumita “Perla Munților Apuseni”, staţiunea Moneasa este situată, în Munţii Codru Moma, la peste 100 kilometri de municipiul Arad.

