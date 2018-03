Găseşte UTA jucătorii doriţi de Popa?

Ionuţ Popa şi-a intrat total în drepturi la UTA. El „face şi desface”, stabileşte detalii şi strategii, iar acum cel mai mult se „sfărâmă” să aducă trei-patru jucători.

„Când am venit la UTA am fost neplăcut surprins de faptul că nu sunt trei portari la echipă. În plus, se ştie că pe posturi importante trebuie să avem tripluri, nu dubluri. Am spus de la bun început că vreau un portar, un fundaş şi un mijlocaş, dar mai vreau şi un atacant” – ne-a declarat Ionuţ Popa.

Greu de găsit jucători

„Mister” vrea, dar nu e aşa simplu de găsit aceşti jucători. Ei trebuie să fie liberi de contract încă dinainte de 19 februarie, aşa că e greu de presupus că se vor găsi soluţii imediate.

„Atât eu, cât şi conducerea, facem eforturi să identificăm jucătorii de care avem nevoie. Nu va fi deloc uşor, dar luăm legătura cu toţi impresarii, poate găsim ceva de care avem nevoie. Mă cunosc cu Cristea Opria, dar degeaba, că nu mai are niciun jucător care ne interesează. Încercăm şi cu alţi impresari. Domnul Meszar se interesează să vedem cum e exact cu jucătorii extra-comunitari, dacă îi putem angaja sau nu. E nevoie de un portar, un fundaş şi un mijlocaş, deoarece plecările din această iarnă au slăbit foarte mult lotul. E nevoie de un ax central valoros, dar nu pot spune ce putem aduce, trebuie să-i nimerim, că oferta e limitată” – spune Ionuţ Popa.

Todea rămâne pe loc

Se tot vorbeşte că următorul care pleacă, după Sorin Botiş, ar fi Cristi Todea. Se presupune că antrenorul principal de la UTA ar fi supărat de faptul că i se ştirbeşte din autoritate, acum, cu sosirea lui Ionuţ Popa.

„Nu cred aşa ceva. Am discutat cu Todea chiar şi astăzi şi nu mi-a spus nimic despre o eventuală plecare. Am nevoie de el, cred că-mi spunea dacă dorea să renunţe. Din punctul meu de vedere, Todea rămâne pe loc” – ne-a declarat Popa.