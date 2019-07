Gata cu achizițiile la UTA?

Din câte se pare, Amir Khalaila a fost ultimul jucător transferat de UTA în această vară. Laszlo Balint a spus că are dubluri pe toate posturile, e mulțumit de lot și doar dacă apare ceva extraordinar se mai pune problema unui nou transfer. Antrenorul s-a referit, oarecum, și la plafonul salarial, care nu poate fi depășit.

„În principiu, pot spune că suntem la final cu aducerea de jucători, deși în orice moment poate apărea o soluție bună sau foarte bună. Dar, după cum am mai spus, trebuie să păstrăm un echilibru și din punct de vedere financiar. Avem posturile dublate, juniori de calitate, așa că perioada de transferuri se oprește aici, însă, repet, cu mențiunea că poate apărea o variantă pe care să o luăm în calcul” – a spus Laszlo Balint.

Acum că a apărut israelianul Amir Khalaila, tehnicianul UTA-ei are mai multe soluții, mai ales de la mijloc în sus: „Nu folosesc neaparat un sitem de joc bătut în cuie, la noi sistemul e foarte flexibil. E importantă dinamica pe care o avem în timpul meciului, le-am spus și jucătorilor că e foarte important în ce manieră punem presiune pe adversar, cum reușim să aducem mingea la careu și câți oameni vin la finalizare. Acestea sunt câteva repere foarte importante pentru faza ofensivă. În legătură cu omogenitatea echipei, pot spune că e o chestie foarte relativă. Începutul campionatului va fi destul de dificil, deoarece sunt mulți jucători noi. Practic, e un nou început pentru toți: nou-sosiți, antrenori și chiar cei rămași. A fost însă important că am insistat să lucrez cu fotbaliști pe care îi cunoșteam, deoarece din punct de vedere al implementării principiilor tactice e un atuu pentru mine, atâta timp cât ei știu ce cer de la echipă. Dacă suntem umili și muncim mult, putem face rezultate imediat, lucru dovedit unde am fost, la Snagov și Metaloglobus, unde – de asemenea – au fost transferați jucători foarte mulți. Important e să avem jucători de caracter, de vestiar, deoarece dacă vom face un vestiar puternic, vă garantez că UTA va fi o nucă tare pentru toate competitoarele din liga a II-a, indiferent de nume, lot sau forță financiară” – a mai spus Laszlo Balint.