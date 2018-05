Gata! Porcii din Alfa au fost identificați și amendați

Problema gunoiului menajer, care este pur și simplu abandonat de firma care trebuie săcolecteze deșeurile în Arad, persistă deja de aproape o lună de zile. Cel mai bine se vede acest lucru în cartierul Alfa, acolo unde animalele ajung să se înfrupte zilnic din alimentele aruncate la ghena de gunoi. Imaginea dezolantă este intens comentată în special pe rețelele de socializare, unde oamenii își exprimă indignarea față de situația fără precedent în care s-a ajuns.

„Porci, câini… e rău, e rău! Pericol și pentru mașini, și pentru oameni, și pentru sănătate!” -atenționează un locuitor din cartier. „Eu sunt administrator la Blocul 30. Aici de nouă zile nu s-a ridicat gunoiul. Am chemat Poliția Locală de nenumărate ori. Nu au nimic pe numele lor, normal că nu au cum să îi amendeze, de unde să le ia amenda” – opinează arădeanul. „Sunt gunoaie, dar sunt lăsați pe-afară cai, porci, vaci… parcă am fi într-un sat fără stăpâni” – spune o altă persoană. „Aici, la gunoaie, mănâncă porcii lui Păiușan. Aici mănâncă și porcii, și alte animale… câinii și chiar și caii” – povestește un alt bărbat din Alfa.

Amenințare cu confiscarea

Pentru a opri exodul porcilor, politiștii locali l-au identificat pe proprietar și chiar l-au sancționatde zece ori, însă bărbatul, care locuiește în apropierea blocurilor din Alfa, într-o zonă cu teren viran, nu s-a lăsat impresionat de cuantumul sancțiunilor. Vineri, proprietarul porcilor carerătăcesc în cartier, pe la gunoaie, de luni de zile, a fost informat că, în curând, dacă nu va rezolva problema, va rămâne fără animale, acestea putând fi confiscate.

„După ce au fost sancționați de cel puțin zece ori, de către mine personal și de către alți colegi, am încercat să vorbim cu ei și cu vorba bună, să își facă gardul și să construiască o cocină. E singurul care are porci aici, în Alfa. Doar porcii aceștia umblă prin Alfa. Amenda e de la 200 la 1.000 de lei, a fost sancționat de zece ori. Are la dispoziție o săptămână să își facă cocină.Oricum, a fost sancționat și astăzi (vineri-n.r.), pentru că a lăsat porcii în libertate” – spune Andrei Dan Ovidiu, polițist local.

Stăpânul animalelor a promis că în maxim șapte zile porcii vor fi închiși și nu vor mai deranja cuprezența lor locatarii din zonă.