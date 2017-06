Gata şcoala! A început Parada Vacanţelor

Pentru familiile cu copii, luna iulie aduce o ofertă de nerefuzat: Copii călătoresc gratuit. Destinaţiile cele mai căutate sunt Mallorca, cu plecare din Timişoara, Antalya, cu plecare din Arad şi Lefkada sau Santorini, cu zbor din Bucureşti.

Iată şi câteva variante super-convenabile pentru Antalya în „Luna lui Cuptor”: Numa Konaktepe 4* all inclusive – 1078euro/familie de 2 adulţi şi 2 copii; Alba Resort 5* all inclusive – 1437euro/familie de 2 adulţi şi 2 copii; Innvista Hotel 5* all inclusive – 1504euro/familie de 2 adulţi şi 2 copii.

Sfaturi pentru avion

Avionul reprezintă o formă modernă de transport, utilizată din ce în ce mai frecvent. Unii ştiu cum să-şi facă o călătorie mai confortabilă, mai uşoară, alţii nu prea cunosc particularităţile zborului. Pentru aceştia din urmă avem câteva sfaturi importante. Dacă ţineţi cont de ele, călătoria cu avionul va părea mai scurtă şi mai confortabilă…

1.Locurile de langă fereastră sunt mai reci. Temperatura în afara avionului poate ajunge până la – 65 grade Сelsius! Senzaţia de frig e mai accentuată vara, când cei mai mulţi oameni poartă haine subţiri. Aşadar, dacă vrei să te bucuri de peisaje de la mare înălţime, îmbracă-te cu haine puţin mai groase.

2.Serviciile sunt mai bune, dacă stai pe rândurile din spate. Dacă stai pe un loc mai aproape de spatele avionului, poţi conta pe o atenţie mai mare din partea personalului. Vei primi mai repede alimente şi băuturi.

3.Evită consumul de cafea şi de ceai. Apa potabilă utilizată pentru prepararea băuturilor poate conţine bacterii. Deci, în loc să bei ceai sau cafea, cere o apă îmbuteliată sau un suc de fructe.

4.Mesele pliante şi buzunarele scaunelor sunt cele mai murdare părţi ale avionului. O mare parte din gunoiul acumulat în timpul zborului, ajunge în buzunarele din spatele scaunelor.

5.Nu umfla la capacitate maximă perna pentru gât. Când foloseşti o pernă gonflabilă pentru gât în avion, nu uita de legile fizicii.