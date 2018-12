Gazul a tăiat drumul în două

Lucrări finalizate pe jumătate, şantiere abandonate, gropoaie ori şanţuri, ne lovim zilnic de ele în municipiu. Un cititor al ziarului nostru ne-a trimis mai multe imagini cu o lucrare începută de Delgaz Grid (parte a grupului E.On) în Micălaca, dar care nu a mai fost finalizată de nimeni. „Pe strada Simfoniei au fost demarate lucrări de înlocuire a unei ţevi de gaz încă din luna iunie a acestui an. Pe panoul informativ în care este descrisă lucrarea se specifică faptul că înlocuirea ţevii şi toate celelalte lucrări conexe trebuie finalizate până în data de 10 noiembrie. Am ajuns aproape de sfârşitul lunii decembrie, iar lucrarea a fost abandonată. După ce au schimbat conducta de gaz, muncitorii au aruncat peste un strat de nisip, fără a-l tasa, şi au plecat. Ploile şi zăpada au spălat nisipul, iar acum toţi cei care circulă pe acolo riscă să îşi piardă bara de protecţie, vreo roată sau pot să rămână fără suspensii. Groapa este foarte adâncă. Am făcut sesizări la Poliţia Locală, la Primăria Arad, nimeni nu a luat nicio măsură”, ne-a spus cititorul nostru. Acesta a atras atenţia şi asupra faptului că, la nevoie, o ambulanţă ar trece cu greu peste şanţul din şosea.

Pentru a lămuri situaţia, am luat legătura cu reprezentanţii E.On. Aceştia ne-au spus că lucrarea a fost comandată de Delgaz Grid, dar, după înlocuirea conductei, treaba trebuia finalizată de altă firmă. „Fiecare primărie are firme agreate care să efectueze reparaţii la drumuri după realizarea unor lucrări la conductele de gaz, ori de apă sau canalizare. În data de 2 decembrie a fost anunţată această firmă să înceapă asfaltarea pe strada Simfoniei. Termenul lor de finalizare este de trei săptămâni”, ne-au spus cei de la E.On. Cele trei săptămâni aproape că s-au scurs, dar groapa nu a fost reparată. Şi probabil că vor mai trece câteva săptămâni până când, în zona respectivă, se va circula normal.