Geanina Pistru (PNL): Funcțiile nu mă definesc! Rămân alături de primarul Gheorghe Falcă!

„Astăzi în ședința CLM am luat cuvântul din postura de cetățean al Aradului, om de echipă și fost consilier local municipal. Demisia mea din acest Consiliu reprezintă o formă de protest față de acțiunile răuvoitoare ale consilierilor PSD care continuă să le exercite la fiecare proiect al municipalității. Pur și simplu nu mai puteam să fac parte dintr-un Consiliu Local în care cei din PSD sfidează constant arădenii și atacă, fără argumente viabile, orice acțiune sau propunere de dezvoltare a orașului. Datoria mea este față de arădeni și decizia de a renunța la continuarea mandatului de consilier a fost luată pentru a-i putea privi în ochi pe cei care m-au ales și de a le putea spune, sincer, că nu am fost părtașă, nici măcar prin simpla prezență, la obstrucționarea proiectelor pentru Arad. Pe această cale fac un apel către consilierii PSD: vă rog să aveți curaj și să vă faceți datoria pe care o aveți față de cetățeni. Vă îndemn să lăsați deoparte orgoliile politice și să votați pentru Arad, nu pentru șefii de partid! Am spus-o și o repet, rămân alături de primarul Gheorghe Falcă, rămân în echipa PNL și voi continua să lupt, să muncesc și să mă dedic în totalitate pentru Arad. Funcțiile politice sau administrative nu mă definesc și nici nu îmi pot influența activitatea sau deciziile. Oricine poate să contribuie la dezvoltarea orașului dacă își dorește cu adevărat” a declarat Geanina Pistru.