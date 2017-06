Geanina Pistru şi-a dat demisia de onoare din CLM

După circul din şedinţa de miercuri a Consiliului Local Municipal, finalul acesteia a venit cu o surpriză: Geanina Pistru, consilier PNL, şi-a anunţat demisia. Decizia sa a venit pe fondul votului negativ acordat de PSD proiectelor privind CET şi salubrizarea oraşului.

Iată anunţul făcut de Geanina Pistru în plenul CLM: „Domnule primar, domnilor viceprimari, dragi colegi, sunt onorată că am făcut parte din Consiliul Local două mandate și am început al treilea. Astăzi, văzând cum colegii de la PSD nu votează nici măcar curățenia orașului şi subvenția la CET, daţi-mi voie să vă spun că îmi dau demisia de onoare din Consiliul Local. Şi îmi asum acest lucru. Mi se pare dezastru ce se întâmplă. De ceva vreme nu mai putem funcţiona. Tot ceea ce înseamnă proiecte importante pentru Arad este blocat de PSD Arad. Vă mulţumesc. Am fost onorată. În continuare voi face parte dintr-o echipă şi voi susţine Aradul în orice proiect care trebuie să meargă mai departe. În două mandate am votat tot ce s-a întâmplat frumos în Arad. Acum, în Consiliul Local, de niciun an de zile, blocăm totul. Se blochează doar pentru că un om are nişte ambiţii pentru Arad. Şi acela este Mihai Fifor şi echipa sa. Îmi pare rău, eu, astăzi, nu mă mai simt onorată să fac parte din acest Consiliu Local. Şi rog colegii de la PSD: dacă au fost trimişi aici printr-un vot al cetăţenilor, să-şi facă datoria! Pentru că aici ne asumăm lucruri importante pentru Arad. Votaţi, dragi colegi, de asta sunteţi consilieri locali! Îmi pare rău, domnule primar, că nu am apucat să ne consultăm, dar este decizia mea. V-am spus de mult că nu mă mai reprezintă acest Consiliu Local” – a subliniat Geanina Pistru.

Replici grele

Nici nu s-a încheiat bine spiciul Geaninei Pistru, că social-democratul Beniamin Vărcuş a luat cuvântul, punctând: „Luăm act de incapacitatea colegilor din PNL de a administra problemele municipiului şi de capitularea lor”. A fost ca şi cum s-ar fi turnat gaz pe foc: Gheorghe Falcă a „explodat”, făcându-l nesimţit pe alesul PSD. După care şedinţa CLM a fost declarată închisă.