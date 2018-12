Gheorghe Falcă, bilanț la final de an

Cel mai important reper al anului ce se încheie astăzi a fost, în viziunea primarului municipiului Arad, Centenarul Marii Uniri. „Am considerat că, în calitate de primar al Aradului, este o datorie morală să solicit tuturor instituțiilor din subordinea Primăriei și partenerilor noștri de la nivel județean ca activitățile derulate în anul 2018 să se grupeze în jurul conceptului pentru sărbătorirea Centenarului și mediatizarea rolului istoric al Aradului în evenimentele Marii Uniri și în reașezarea politică a Europei Centrale și de Est. Am definit ca o prioritate, împreună cu echipa administrativă pe care o conduc, să celebrăm corespunzător aniversarea unui secol de la întregirea României și, în același timp, să contribuim la păstrarea și promovarea istoriei autentice a evenimentelor din 1918.

Punctul cardinal al eforturilor noastre l-a constituit definirea Aradului în conștiința națională drept Capitală Politică a Marii Uniri. Pentru mulți români, și chiar pentru mulți arădeni, a căzut în uitare rolul deosebit de important pe care l-au jucat în înfăptuirea Marii Uniri politicieni arădeni ca Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, Roman Ciorogariu sau Ioan Flueraș, ori importanța ziarului Românul în propagarea ideilor Marii Uniri. De aceea, Primăria Aradului a inițiat proiecte de colaborare cu unele dintre cele mai prestigioase reviste naționale de istorie, cu cercetători și universități, pentru a readuce în prim-plan faptul că Marea Unire a fost pregătită la Arad, aici s-a negociat viitorul Transilvaniei, de aici s-a convocat Marea Adunare Națională de la Aba Iulia, aici s-a redactat Rezoluția Marii Uniri și tot arădenii Vasile Goldiș și Ștefan Cicio Pop au fost cei care, la Alba Iulia, au stat în centrul evenimentelor. Numărul din noiembrie al revistei Historia a fost dedicat acestor arădeni patrioți, dar și Aradului, oraș Capitală Politică a Marii Uniri. În Palatul Administrativ am găzduit cea mai mare conferință pe teme istorice organizată în România în anul 2018, care a durat zece zile, și în cadrul căreia unii dintre cei mai reputați istorici români au prezentat ediția specială dedicată Aradului a Revistei Historia și au fost lansate 14 cărți despre rolul jucat de orașul nostru în Marea Unire”, spune edilul.

Corespondent peste timp

„Ca un corespondent peste timp la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, am reușit, în ciuda tuturor dificultăților, să finalizăm la Arad prima catedrală din România post-revoluționară, în spiritul idealurilor autentice ale înaintașilor noștri. În data de 9 decembrie a fost sfințită pictura Catedralei Sfânta Treime de la Arad, care astăzi este printre cele mai frumoase din România! Este important de amintit că Primăria Arad are un program multi-anual de sprijinire a tuturor bisericilor arădene, pentru că noi susținem importanța religiei în viața comunității și a fiecărui arădean! Nu în ultimul rând, în cadrul evenimentelor dedicate Centenarului, am refăcut moral axa Oradea-Arad-Alba Iulia-Sibiu, prin onorarea simbolică, acordând Colanul Marii Uniri, comunităților transilvănene care au contribuit decisiv la unirea tuturor românilor”, adaugă Gheorghe Falcă.

Proiectele anului

Edilul s-a referit și la proiectele municipalității de anul acesta, fie proiecte noi, fie continuarea altelor începute deja în anii precedenți, derulate fie din fonduri locale, fie din fonduri europene. Acesta a declarat că „Astfel, am început cel mai mare proiect de regenerare urbană din țara noastră, proiect premiat la Gala Asociației Municipiilor din România. Beneficiară va fi mai mult de jumătate din populația Aradului! Schimbăm aspectul și îmbunătățim funcționalitatea celor mai populate cartiere, construim primele opt parcări supraterane din Arad și amenajăm câteva hectare de spații verzi!

Anul acesta, după o restaurarea de fond care se realizează o dată la jumătate de secol, am redeschis Palatul Cultural, clădire în care se defășoară activitatea Filarmonicii. Cele 4,3 milioane de euro necesare acestui proiect au fost primii bani obținuți din fonduri europene din acest ciclu financiar. Astăzi, Aradul are unul dintre cele mai frumoase Palate Culturale din România, readus la starea inițială de la deschiderea sa, în anul 1913. După această lucrare, anul viitor începem alta, la fel de importantă, și tot din fonduri europene: renovarea Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, o investiție de 14 milioane de lei. Ne-am propus să schimbăm aspectul bulevardului central al Aradului, și de aceea, alături de investițiile realizate de Primărie, am stabilit măsuri de sancționare a proprietarilor care au neglijat fațadele clădirilor istorice, dar și de stimulare pentru proprietarii care le renovează. Îmi doresc ca în următorii ani să asistăm cu toții la o schimbare spectaculoasă în bine a acestor clădiri monument istoric, prin acțiunea comună a Primăriei (care renovează 11 clădiri degradate!) și a proprietarilor. În ultimele 12 luni, împreună cu Consiliul Județean, am dotat Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, în medie cu câte un aparat medical modern în fiecare săptămână!”.

Alianța Vestului

„Pentru tot vestul României, o realizare deosebită a anului 2018 a fost Constituirea Alianței Vestului, având fondatori orașele Timișoara, Arad, Oradea și Cluj. Am convingerea că această Alianță va aduce beneficii importante locuitorilor din orașele noastre și va fi un model de dezvoltare pentru România. Obiectivul principal pe care ni l-am stabilit constă în înlesnirea accesului la fonduri europene pentru proiecte de mare anvergură. Cu prioritate avem în vedere accelerarea implementării proiectului Autostrăzii Transilvania, urgentarea autostrăzii Via Carpathia, dezvoltarea unei conexiuni feroviare de mare viteză între cele patru oraşe, finalizarea completă a tronsoanelor de centură a acestor orașe, dar şi construirea a două spitale regionale”, spune Gheorghe Falcă.

Proiecte realizate și planuri

„Anul 2018 a însemnat, din punct de vedere adminstrativ, și pregătirea anului 2019 și a anilor care urmează. Am finalizat licitatia pentru modernizarea a 55 de drumuri de pământ, la care vom începe lucrările în 2019. O altă investiție așteptată de arădeni este noul bazin de polo. S-a făcut recepția tehnică a acestuia, iar bazinul va fi deschis pentru public în anul 2019”, declară edilul la final de an. Acesta a ținut să menționeze și că „Primăria a câștigat 99 de milioane de euro din fonduri europene pentru proiectele de dezvoltare a Aradului! Printre acestea este și cel mai mare proiect din România dedicat modernizării transportului public, al cărui valoare este de 49 milioane de euro! În cadrul proiectului construim un nou pod peste Mureș, în continuarea străzii Andrei Șaguna spre Aradul Nou; cumpărăm 10 autobuze electrice și alte 10 tramvaie moderne. În următorii patru ani vom cumpăra 28 de tramvaie noi, realizăm o perdea verde și deschidem 22 de puncte de închiriat de biciclete; reabilităm calea de rulare a tramvaiului de pe strada Pădurii, proiect de 4 milioane de euro. Transportul în comun din Arad va deveni comparabil cu cel din orice oraș european modern de talia noastră!”.

„Ca primar, am acționat mereu conștient că dacă ne dorim să avem un viitor, trebuie să ne concentrăm pe educație. În anul 2019, pe lângă investițiile deja amintite, finalizăm reabilitarea și modernizarea Colegiului Național Preparandia – Dimitrie Țichindeal și vom începe reabilitarea Colegiului Economic și a Colegiului Național Elena Ghiba Birta. Un alt proiect important pe care îl pregătim pentru 2019 îl reprezintă începerea procedurilor în vederea licitiației de realizare a parăcrilor subterane din Piața Avram Iancu și Piața Catedralei”, adaugă Gheorghe Falcă.

Stadion și agrement

„Nu în ultimul rând, anul acesta am continuat investițiile în șantierul Stadionul Francisc Neumann. Până în acest moment, tot ce s-a investit aici este din banii arădenilor, din bugetul Consiliului Local, pentru că Guvernul României nu a finanțat cu niciun leu stadionul Aradului! În 2019, dăm în folosință stadionul UTA! Nu este lipsit de importanță nici faptul că în 2018 am modernizat și stadionul Motorul, l-am dotat cu tribune noi și cu o suprafață sintetică de joc. Pentru că avem în vedere și recuperarea spațiilor virane și includerea lor într-un Arad performant, am decis reabilitarea zonelor Mărului și periferia Micălăcii 500, proiect de 5 milioande de euro”, menționează edilul.

Momente grele

Primarul nu a uitat nici de greutățile anului ce se încheie azi: „În 2018 am avut și momente dificile. Cel mai greu de explicat este seninătatea cu care Guvernul le-a furat, practic, arădenilor, 16 milioane de euro din impozitul pe venit! Același Guvern nu a acordat niciun ban pentru utilitățile din sistemul educațional arădean și nici pentru subvențiile la agentul termic. Iar așa-zisele eforturi ale pesediștilor locali Mihai Fifor și Dorel Căprar de a aduce la Arad Monumentul Marii Uniri, monument finalizat încă de acum trei ani, au avut exact reszultatul la care mă așteptăm: Centenarul a trecut fără ca amplasarea monumentului să aibă loc”, spune acesta.

Alegerile ce vin

„Dacă 2018 a fost sub semnul Centenarului, 2019 va fi, fără îndoială, marcat de alegerile europarlamentare și cele prezidențiale. Partidul Național Liberal susține fără echivoc proiectului creștin-liberal, pro-european. Președinetele Klaus Iohannis a dovedit în acești ani că este un președinte al tututuror românilor, obiectiv, echilibrat, imparțial. A refuzat compromisurile dăunătoare interesului național și, atunci când PSD s-a concentrat să scoată România din Uniunea Europeană și să jignească investitorii străini care dezvoltă vestul României, președintele a fost un factor de echilibru. Am certitudinea că românii înțeleg și apreciază asta, și îi vor acorda încă un mandat”.

An plin de bucurii

„Știu că nu sunt un om fără defecte. Știu că am făcut greșeli. Le regret pe cele care m-au afectat doar pe mine și îmi pare nespus de rău de cele care i-au afectat pe ceilalți. Nu am avut niciodată intenția să fiu nedrept sau să fac rău. Îmi cer iertare celor cărora le-am greșit! Le mulțumesc celor cu care am colaborat și am mers pe același drum! Tuturor, le doresc un an bun, cu putere de muncă, să putem realiza împreună proiectul de dezvoltare a Aradului!

Anul 2019 să fie un an plin de bucurii și împliniri, un an care să ne aducă împreună, mai buni și mai încrezători în viitorul nostru și al României. La mulți ani, arădeni, la mulți ani, români, la mulți ani, România!”, transmite Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad.