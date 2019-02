Gheorghe Feieş se „transformă”

Cine a crezut că Gheorghe Feieş, fostul primar al Sebişului, a părăsit „viaţa publică” după demiterea din februarie 2018 s-a înşelat amarnic. Acesta nu a dispărut de pe scenă, ci s-a „transformat”. O vizită de lucru la Moneasa i-a lăsat cu gura căscată pe toţi ziariştii prezenţi: Gheorghe Feieş a fost prezentat drept „mâna dreaptă” a lui Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. A fost uşor de aflat care este funcţia lui: consilier personal al şefului CJA. Bulversaţi puţin de ce am aflat, am trimis o solicitare oficială prin care am cerut informaţii referitoare la poziţia lui Feieş în Consiliul Judeţean. „Feieş Gheorghe-Petru este angajat la Consiliul Judeţean Arad în funcţia de consilier, grad profesional I A, la Compartimentul Cabinet Preşedinte începând cu data de 01.04.2018”, ne-au transmis reprezentanţii instituţiei judeţene. Practic, la o lună după ce Prefectura l-a demis din funcţia de primar, acesta şi-a găsit repede un loc de muncă pe un post călduţ, plătit destul de bine. Pentru că, trebuie precizat, pentru funcţia sa, fostul primar al Sebişului încasează, lunar, peste 6.000 de lei brut.

„Piesă grea”

Cum a ajuns Gheorghe Feieş din primarul alungat cu forţa din fruntea Primăriei Sebiş în consilier personal al lui Iustin Cionca? Cum se poate achita acesta de sarcini, în condiţiile în care locuieşte la aproape 100 de kilometri de locul lui de muncă, respectiv în Sebiş? Sunt întrebări care îşi găsesc răspunsul în popularitatea de care se bucură Feieş în fosta zonă a Sebişului. Se pare că mutarea a fost gândită (bine) din punct de vedere politic. Fostul primar este o „piesă grea” a PNL-ului în zona respectivă, o piesă care poate mobiliza alegătorii în perspectiva viitoarelor alegeri. Iar, pentru ca acesta să nu poată fi racolat de alte formaţiuni politice, PNL Arad i-a găsit un loc bun la Consiliul Judeţean. Chiar dacă nu mai are dreptul să candideze la viitoarele alegeri, nici la cele parlamentare, nici la cele locale, Gheorghe Feieş a rămas încă o piesă de bază în angrenajul PNL, o piesă care poate aduce multe mii de voturi pentru partid.

Dat afară

Reamintim faptul că Gheorghe Feieş a fost demis din funcţia de primar al oraşului Sebiş în urma unei sentinţe definitive emisă de instanţă. Problemele lui Feieş au apărut încă din anul 2014, atunci când Agenţia Naţională de Integritate a anunţat faptul că primarul Sebişului este incompatibil. Acesta a deţinut atât funcţia de primar, cât şi pe cea de administrator de firmă, din anul 2008 şi până în anul 2013. Feieş a atacat raportul ANI, dar nu a avut câştig de cauză în nicio instanţă, judecătorii stabilind că, într-adevăr, primarul s-a aflat în stare de incompatibilitate. În luna februarie a anului 2018, Prefectura Arad a emis un ordin privind încetarea de drept a mandatului de primar al lui Gheorghe Feieş, în urma unei solicitări venite de la Agenţia Naţională de Integritate care a stabilit starea de incompatibilitate a fostului primar din Sebiş.