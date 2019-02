Gigantul Smithfield a cumpărat o companie arădeană

ARAD. Cel mai mare producător de carne de porc din lume a făcut o mișcare importantă pe piața autohtonă. Potrivit Mediafax, Smithfield a cumpărat, recent, o companie producătoare de carne din Arad, înființată în urmă cu 24 de ani.

Potrivit unor surse, grupul american Smithfield, cel mai mare jucător de pe piața cărnii, a cumpărat producătorul de carne Maier Com, din orașul Arad. Tranzacția a avut loc în luna ianuarie a acestui an.

Compania Maier Com din Arad a fost înființată în decembrie 1994, având ca obiectiv de activitate producția, prelucrarea și conservarea cărnii de pasare și de alte animale. Firma a fost deținută integral de Radu Maier și livra produse din carne în mai multe județe ale țării. Producătorul din carne din Arad are peste 80 de angajați. În anul 2017, Maier Com a avut o cifră de afaceri de peste 10 milioane de lei și un profit net de 250.000 de lei, conform datelor citate de Mediafax.

Smithfield România este parte a Smithfield Prod, o companie controlată de chinezii de la WH Group, a cărui activitate se învârte în jurul abatorului din cartierul Freidorf din Timișoara. Smithfield Prod are aproximativ o mie de angajați și este cel mai mare exportator de carne din România.