Gigi Becali anunță că s-ar putea retrage din fotbal: „Poate e nevoie să mă las, poate îmi dă Domnul semne”

„La fotbal trebuie să joci bărbăteşte, nu baieţeşte. Cu siguranţă că este o pedeapsă de Sus. Domnul ştie de ce. Poate e mai bine aşa pentru mine. Poate nu trebuie să ma calific şi să iau campionatul la anul. Poate e nevoie să mă las, poate îmi dă Domnul semne şi atunci o să mă las. Nu mă întreabă Hristos la judecată dacă m-am calificat în grupele Europa League…”, a spus Gigi Becali, la Pro X (Min 18:00). FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League pentru al doilea an la rând. Vicecampioana României a pierdut returul din Portugalia cu Vitoria Guimaraes, cu scorul de 0-1. În tur, rezultatul a fost egal, 0-0.

„Taie-ți gâtul, idiotule!”

„Daca echipa asta ne da gol, eu imi tai gatul”. A fost declarația patronului FCSB înainte de returul cu Guimaraes. Suporterii portughezi au ridicat un banner după ce Guimaraes a înscris din penalty împotriva FCSB.

Întrebat de prezentatorul de la PRO X, despre gestul portughezilor acesta a răspuns: „Acuma ei trebuie să ma ierte pentru că eu am spus ca în jargon românesc, ei n -au știut ce înseamna jargonul ăsta si Dumnezeu m-a smerit. Dar eu nu mă așteptam că asta o să ajungă la ei, eu ce am spus , am spus pentru noi. Dar ce au jucat ei la București, așa arăta , daca noi suntem atât de slabi acum ce să faci”, a declarat Gigi Becali.