Gigi Becali îl ajută pe antrenorul Ionuț Popa

„În astfel de cazuri nu trebuie să stăm cu mâinile în sân. Mă bucur că am la echipă jucători milostivi. Bravo lui Dennis Man. Deja i-am spus lui Luțu să se ocupe ca lui Ionuț Popa să îi ajungă o sumă importantă de bani la Cluj. Ca să îl scăpăm pe acest om, plătesc toți banii cât este nevoie. Nu pot să stau și să mă uit la un om pe care îl și cunosc. Am ajutat atâta lume la viața mea! Cum să nu îl ajut și pe Ionuț Popa? Mă vede Dumnezeu! Îi transmit familiei sale că, dacă dorește, poate să îl aducă pe Ionuț Popa și la spitalul meu. Am investit în acest spital 10 milioane de euro, iar Popa poate să vină aici la noi. Mă voi ocupa de toate. Țin mult la acest om și nu vă ascund că îmi plăcea mult de el cum vorbea după meciuri. Era un om dintr-o bucată. Am mari speranțe în Dumnezeu că o să îl ajute pe Ionuț Popa să se facă bine”, a declarat Becali, pentru Prosport.

Fără diagnostic

„Nea Popică” trece printr-o lungă suferință. Problemele medicale există de la începutul anului, după cum afirma chiar fostul antrenor al echipei UTA: „Nu știe nimeni ce am. Am făcut două RMN-uri, am fost la mai mulți doctori. Am probleme cu ochiul, am avut amețeli, dureri de cap. Nu știe nimeni ce am”.

Ionuț Popa a antrenat-o pe Poli Iași în trei rânduri. Lumea fotbalului din Moldova nu l-a uitat pe Ionuț Popa, iar conducerea și fanii sunt aproape de el în lupta cu boala. Clubul a distribuit pe rețelele de socializare un mesaj în care cere sprijin financiar pentru antrenor. Suporterii au reacționat și eu, afișând un mesaj superb: „Moldova a avut doi domnitori: Cuza şi Ionuţ Popa”.

Cei care doresc să-l ajute pe Ionuț Popa pot depune sume de bani în contul deschis la Raiffeisen Bank: RO51 RZBR 0000 0600 1141 5017, titular cont Medamira Popa, fiica fostului tehnician.