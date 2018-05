Gigi Becali, viitorul „patron” al lui Arsenie Boca?

Ziua şi ştirea despre Părintele Arsenie Boca şi marca înregistrată. De această dată, arădeanul Daniel Gheorghe a trimis presei arădene o scrisoare în care apare numele lui Gigi Becali drept viitor deţinător al mărcii Părintele Arsenie Boca. Numai că, de această dată, scrisoarea nu este semnată de Daniel Gheorghe, ci de Andor Sandor, cel care ar fi înregistrat mărcile „Arsenie” şi „Boca Părintele”. Ca să înţelegeţi despre ce este vorba, reluăm puţin istoria care a dus la isteria legată de Sfântul Ardealului. Andor Sandor, reprezentant al companiei engleze Additional Worldwide Care Services LTD, a înregistrat la un oficiu european mărcile „Arsenie” şi „Boca Părintele”. Ulterior, a transmis toate drepturile asupra mărcilor către arădeanul Daniel Gheorghe. Acesta din urmă a început războiul cu toţi comercianţii care vindeau obiecte de cult cu numele şi imaginea Părintelui.

Să îl ia Gigi Becali

Revenind la situaţia prezentă, într-o scrisoare semnată de Andor Sandor se vorbeşte despre posibilitatea ca Gigi Becali să preia „şefia” asupra lui Arsenie Boca. „În ultimele două zile a fost răspândită în presă o posibilă legătură a domnului Gigi Becali cu marca î nregistrat ă la nivel european Părintele Arsenie Boca. Subsemnatul Andor Sandor, î n calitate de reprezentant al Additional Worldwide Care Services LTD, sunt î n deplin ă convingere când afirm c ă domnul George Becali este un român demn de amploarea ş i complexitatea preluării ş i continuării drumului Părintelui Arsenie Boca î n România . Actele sale de filantropie sunt pure mărturii ale iubirii dezinteresate fa ţă de semenii lui români , pe care ş i-o manifest ă neîncetat . V ă asigur c ă rezultatul negocierilor care sunt purtate la aceasta or ă v ă vor fi comunicate î n scurt timp, iar prin bunăvoinţa lui Dumnezeu ş i cu sprijinul poporului român , George Becali să f ie g uvernatorul b randului Părintele Arsenie Boca”, se arată în scrisoarea semnată de Andor Sandor.