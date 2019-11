Gimnastele arădene, pe urmele Emiliei Eberle

Iar perspective sunt, atâta timp cât Aradul o are la lotul naţional de senioare, ce-i drept la momentul actual accidentată, pe Iulia Berar, gimnastă de mare perspectivă. Berar a obținut, în acest an, locul 4 la Naționale, atât la individual compus cât și la paralele, dar din cauza unei operaţii la ligamentele genunchiului a ratat Mondialul din acest an.

Per total, secţia de gimnastică artistică de la CSM Arad încheie anul cu peste 30 de medalii obținute: “Fetele noastre sunt, în 2019, vicecampioane naționale la echipe, junioare III – nivel II (copii 10 ani), acestea calificându-se în finalele din luna octombrie, desfășurate la Ploiești, unde au fost obţinute următoarele rezultate: Ayiana Marinescu, locul 2 la individual compus și locul 2 la paralele, Ioana Iagăr, locul 1 la sărituri și locul 7 la individual compus şi Daria Kasler, locul 4 la sol și locul 9 la individual compus”, spune antrenorul Ciprian Hegyi.