Gimnastica artistică revine la Arad!

Conform site-ului CSM Arad, un merit important pentru readucerea întrecerilor de gimnastică în oraşul nostru îl au antrenorii CSM-ului (Ciprian Hegyi şi Carina Franiov – gimnastică artistică, respectiv Elza Fărcuţa – gimnastică aerobică), cu un lobby important pe lângă conducerea Federaţiei, dar şi Liliana Nica, expert superior pe sport în cadrul DJST Arad, şi ea cu un aport însemnat la ideea de a găzdui în Polivalentă o ediţie a „Naţionalelor”.

Aradul va găzdui în acest an Cupa „Emilia Eberle” la gimnastică artistică, în 28-29 martie, organizator CSM Arad şi parteneri DJST Arad şi Federaţia Română de Gimnastică, Campionatul Naţional de gimnastică artistică pentru juniori III, în 15-18 mai, cu organizatori CSM Arad şi Federaţia Română de Gimnastică, partener DJST Arad, şi Campionatul Naţional de gimnastică aerobică, în 18-20 septembrie, organizatori CSM Arad, Federaţia Română de Gimnastică şi DJST Arad.

Aradul merita să i se atribuie competiţii importante, mai ales în gimnastica artistică, unde nume precum Ebilia Eberle, sala de gimnastică din Arad (de lângă stadionul „Gloria”) purtându-i numele, sau Adelin Kotrong şi Iulia Berar, ambii gimnaşti ai CSM-ului componenţi ai loturilor naţionale de seniori, au fost atuuri poate decisive în revenirea oraşului nostru pe harta organizatorică a gimnasticii româneşti.Iar în ceea ce privește gimnastica aerobică nu trenuie uitat că CS Universitatea și CS Urania oferă, an de an, numeroase prezențe pe podiumurile de concurs din țară sau de peste hotare.