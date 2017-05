Glad Varga (PNL): „Haideți să facem legile împreună!”

Deputatul arădean Glad Varga este semnatarul a două propuneri legislative strâns legate de protejarea mediului. Prima se referă la asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice, iar cea de a doua la interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale. Parlamentarul arădean le solicită cetățenilor să participe, cu sugestii și propuneri la inițiativele lui.

„ Am candidat la Camera Deputaților pentru a-mi pune pregătirea profesională și experiența în management, care mi-au asigurat succesul personal, în slujba comunității. Am spus, atunci când am candidat, că vreau să fiu parlamentar al arădenilor, pentru ei. Tocmai de aceea, vă invit să participați cu toții la proiectele mele, să veniți cu idei și sugestii. Îmi doresc reglementarea unor aspecte legate de mediu sau care ajută la protejarea mediului. În primul caz, prin încurajarea trecerii la un transport cu vehicule electrice, va scădea gradul de poluare, în special în zonele cu aglomeraţie urbană. Pentru a ajunge la un parc auto naţional semnificativ, al autovehiculelor electrice, este necesară crearea unei infrastructuri adecvate, pentru a oferi condiţii utilizatorilor de maşini electrice, inclusiv o reţea cât mai mare de staţii de încărcare. Propunerea legislativă urmăreşte ca numărul punctelor de alimentare să crească în mod considerabil.

Proiectul poate fi consultat accesând următorul link:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16342

Cât priveşte cea de a doua propunere legislativă, cea prin care se prevede interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale, prin aceasta se urmăreşte nu doar protejarea parcurilor naţionale, ci şi crearea unui ecosistem cât mai echilibrat. Exploatarea haotică şi excesivă a pădurilor din România duce la un dezechilibru al naturii. Protejarea parcurilor naturale reprezintă o măsură suplimentară pentru stoparea acestui «genocid» vegetal şi poate fi un bun exemplu pentru o exploatare raţională a pădurilor aflate în afara parcurilor naţionale, a ariilor protejate. Puteți vedea proiectul accesând următorul link:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16341.

Vă mulțumesc și aștept sugestii”, spune deputatul Glad Varga.