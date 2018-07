Gligor acuză conducerea CJA de „concedii pe bani publici”

Consilierul județean PSD, Ioan Gligor, a lansat o serie de acuze la adresa conducerii Consiliului Județean Arad, remarcând că „în timp ce conducerea CJA se plânge, de câte ori are ocazia, de lipsa fondurilor la bugetul județului, de lipsa banilor pentru investiții, pentru drumuri, spitale, se găsesc tot timpul bani când vorbim de serbări câmpenești cu iz electoral sau deplasări prin Europa”.

100 mii lei, la extern

„În acest an, s-au prevăzut aproape 800.000 de lei la capitolul deplasări, în bugetul județului, dintre care peste 100.000 de lei sunt pentru deplasări externe. Am solicitat o situație a deplasărilor efectuate de reprezentanți ai Consiliului Județean Arad în străinătate, în 2018, iar din răspunsul primit constat că unii își fac adevărate concedii pe bani publici. Și mă refer aici la directorul CJA, Andrei Andro, care se plimbă prin Europa pe bani publici, mai ceva ca președintele. Numai în ultimele două luni și jumătate, domnul Ando a făcut două deplasări, din care cred că Aradul nu se alege cu nimic, în schimb dumnealui s-a relaxat pe banii cetățenilor. În perioada 15-30 aprilie 2018, domnul Ando a petrecut două săptămâni relaxante la San Sebastian, unde s-a documentat «în vederea realizării și implementării unui sistem de clustere în județul Arad». Studiul domnului Ando ne-a costat 2.825 de euro și 2.147 de lei. În urmă cu două săptămâni, tot domnul Ando a petrecut cinci zile la Paris, la Adunarea rețelei LIKE, «distracție» ce ne costă încă 1.325 de euro. Adică, cam cât un concediu bun, doar că e pe bani. Mă tem că Aradul nu se alege cu nimic din sutele de mii de lei cheltuite pe deplasări”, declară consilierul Gligor.