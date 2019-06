Grevă de avertisment la Filarmonica de Stat Arad

După ce, conform declarațiilor lui Mihai Dogaru, liderul Sindicatului Artiștilor Interpreți din Filarmonica Arad, angajații instituției culturale stau fără contract colectiv de muncă încă din 2016, iar negocierile din ultimii ani n-au avut sorți de izbândă, sindicaliștii au ales să treacă la pasul următor: greva de avertisment. „Nu vrem să facem o paradă de demonstrație de forță, vrem să ajungem la un consens, la ceva care să evolueze în direcția bună și normală”, spune Dogaru.

Probleme vechi

Situația de la Filarmonică ne-a fost prezentată de către Mihai Dogaru, liderul sindicatului ce reprezintă aproape 80 din cei 104 angajați ai Filarmonicii de Stat Arad. „Din 2016 nu avem contract colectiv, încă din perioada managerului precedent. În decembrie 2017 am încercat să deschidem această discuție, pentru că obligativitatea legală pentru manageri este de a încheia acest contract pe fiecare instituție. Atunci am început negocierile și am terminat în februarie 2018, când am semnat un proces verbal de încheiere a negocierilor și cădere de acord asupra punctelor discutate. După semnare, managerul a modificat vreo 14 articole în sensul dorit de el, fără știrea și fără acordul nostru. A fost făcută o modificare unilaterală și bineînțeles că am refuzat semnarea unui astfel de contract încheiat dincolo de limitele legale și ale bunului simț”, spune Dogaru.

S-au adresat ITM-ului

Tot Mihai Dogaru ne-a spus că, în toamna anului trecut, au reînceput negocierile, însă acestea s-au tot amânat din diverse motive, spunând că „se vedea clar intenția de a nu semna un contract și de a trage de timp”. „În cele din urmă am început niște negocieri, dar ele se desfășurau la bunul plac al directorului, fără să țină cont de ceilalți. În sensul că venea câte o oră, spunea că «mâine nu pot, că sunt plecat», astfel că toate discuțiile noastre au fost fragmentate și zădărnicite. În condițiile astea, ne-am adresat Inspectoratului Teritorial de Muncă și s-a făcut un proces verbal de mediere prin care s-a constatat că părțile (managerul și sindicatul – n.red.) nu au ajuns la niciun fel de rezultat, iar acest act ne permite să demarăm orice mișcare de protest, oricând”, declară Dogaru.

„Lucruri normale”

„Noi am încercat ulterior să negociem”, spune Dogaru, „însă bineînțeles că toate părerile noastre, care țineau de altfel de transparența instituției, de o funcționare normală a instituției, au fost respinse. Am cerut lucruri normale, care sunt reglementate în toate instituțiile din țară: care este componența orchestrei, cum funcționează orchestra, care este programul de lucru și așa mai departe, însă toate au fost respinse. Mai mult decât atât, pe 24 mai, domnul director a decis să amâne negocierile până pe 5 iunie, timp de zece zile, fiind plecat din țară. Asta am considerat-o mai degrabă ca o formă de dispreț, o sfidare a eforturilor pe care le facem de atâția ani. Mâine-poimâine sunt patru ani de când ne chinuim să facem un contract cu o durată de un an. În acest context am hotărât să facem această grevă de avertisment, inițial, să atragem atenția atât oficialităților, cât și opiniei publice, că o astfel de atitudine nu are ce căuta într-o instituție de cultură”.

Singurul director

De cealaltă parte, managerul instituției, Doru Orban, spune că ar prefera să nu comenteze decizia sindicaliștilor de a declanșa greva de avertisment, însă o consideră ca fiind o mișcare pripită. „Nu vreau să comentez mai mult, pentru că eu realmente țin la ei. Și destul a fost cu scandalurile și imaginea asta a Filarmonicii. Eu sunt împăciuitor, îmi doresc să fie bine. Negocierile nu s-au suspendat niciodată, însă a fost o perioadă plină, cu alegerile, cu 1 iunie, așa că am amânat până pe 5 iunie. Doar nu ar fi trebuit să fac negocieri pe 1 iunie, să fim serioși!”, ne-a declarat Orban, managerul Filarmonicii de Stat Arad. Acesta a ținut să menționeze faptul că este „singurul director din ultimii zece ani care purcede la negocieri directe cu ei”, anume cu sindicaliștii. Același manager ne-a dat de înțeles că în momentul de față sunt lucruri mai importante la Filarmonică decât contractul colectiv de muncă sau greva de avertisment: concertul pop-rock simfonic, încheierea stagiunii…