Greva de la Filarmonică: acuze la adresa managerului

Sindicatul Artiștilor Interpreți din Filarmonica de Stat Arad îl acuză pe Doru Orban, managerul instituției, că ar fi plecat în Italia, într-un turneu care nu ar fi avut nicio legătură cu instituția arădeană. Mai mult, sindicaliștii, reprezentați de președintele Mihai Dogaru, spun că Orban ar fi plecat în peninsulă „însoțit de concubină și de alte două persoane din orchestră”. „Se pun astfel mai multe întrebări: sub ce formă au plecat oamenii din instituție având în vedere că nu era un turneu al instituției? În baza cărui contract de colaborare au plecat managerul și angajații? Cum au fost remunerate în aceasta perioada?”, se întreabă cei de la Sindicat.

Totodată, aceștia precizează că cei plecați în Italia alături de manager au fost înlocuiți de colaboratori externi, plătiți separat. „Aducem la cunoștința publică aceste informații În speranța că autoritățile locale vor investiga cele întâmplate”, spun sindicaliștii.

Fără contract

Pe 4 iunie, sindicaliștii au declanșat o grevă de avertisment, cauza principală fiind eșuarea negocierilor pentru semnarea unui contract colectiv de muncă. Atunci, managerul Filarmonicii a declarat pentru Jurnal Arădean/aradon.ro că „Negocierile nu s-au suspendat niciodată, însă a fost o perioadă plină, cu alegerile, cu 1 iunie, așa că am amânat până pe 5 iunie”. Conform celor din sindicat, adevăratul motiv al amânărilor ar fi fost, de fapt, turneul din Italia, ce s-a desfășurat între 26 mai și 2 iunie, perioadă ce apare înscrisă și pe un tabel nominal destinat „Turneului de concerte – Alba Music Festival, Italia 26 mai-2 iunie 2019”, document ce are antetul Filarmonicii de Stat.

„Nu a reprezentat Filarmonica”

„La întoarcerea în țara (a managerului – n. red.) am reluat discuțiile legate de contractul de muncă și domnul manager a ținut să sublinieze că a fost într-adevăr plecat în Italia pentru a reprezenta filarmonica din Arad. Nici acest lucru nu este real, deoarece pe afișele sau programele de sală nu apare nicăieri numele filarmonicii arădene”, spun cei de la Sindicatul Artiștilor Interpreți din Filarmonica de Stat Arad. „Turneul de concerte” din Italia nu apare nicăieri pe site-ul sau paginile de pe rețelele sociale ale Filarmonicii de Stat, iar instituția arădeană nu este menționată nicăieri în materialele de promovare ale festivalului Alba Music Festival, desfășurat în orașul Alba din regiunea Italiană Cueno.

Și-au luat concediu

Am luat legătura și cu partea acuzată, managerul Doru Orban. Acesta a declarat că „Zilele trecute le-am transmis draftul final, care este agreat de conducere. Nu au decât să sesizeze abaterile de la lege din draftul de contract”. „Turneul despre care vorbesc dânșii este un turneu la care de 15 ani de zile Filarmonica de Stat Arad participă. Cu două luni înainte am pus la dispoziție tabelul să se înscrie la turneu, însă s-au înscris doar cinci persoane. (…) Numai cinci oameni au reușit să facă cinste Aradului. Cei cinci și-au luat concediu de odihnă, inclusiv eu, ca să nu deranjăm activitatea instituției. Am făcut cinste Aradului, al 15-lea an în care participăm, inclusiv domnul Dogaru a participat la festival”, spune Orban.

Lipsa de pe afișe

Despre absența informațiilor despre absența Filarmonicii Arad din materialele Alba Music Festival, Orban spune că „fiind doar cinci persoane de la noi, nu ar fi fost în regulă. Au fost 55 de orchestre, aș fi avut obrazul să trec Filarmonica Arad? Noi așa am fost prezentați acolo, verbal, ca Filarmonica Arad”.