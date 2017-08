Grigorie a plecat, Pacurar – pe cale sa vina!

„Am reziliat contractul pe cale amiabila” – a spus Decebal Gradinariu. Ii dorim succes in continuare” – a spus Decebal Gradinariu, director general la UTA.

La randul sau, Stefan Grigorie ne-a declarat, in exclusivitate „Clubul nu a avut rabdare cu accidentarea mea pe care am suferit-o chiar inainte de startul campionatului. M-as bucura ca UTA sa promovaze, imi pare rau ca nu voi continua aici, chiar daca eu plec, suporterii si clubul merita sa aiba echipa in prima divizie”

Pe de alta parte, si in aceste zile se lucreaza intens la aducerea de noi jucatori, cu profil de atac. Se doreste transferul a doi atacanti, lucru recunoscut de conducere inca de la plecarea lui Roman.

Un prim jucator este deja la Arad si ar putea semna cu UTA. E vorba de Paul Pacurar, ultima data la Luceafarul Oradea. Fotbalistul asteapta ca formatia din judetul vecin sa se retraga oficial din campionat pentru a fi bun de joc pentru trupa lui Adrian Mihalcea.

Oricum, sunt zile care „ard” si ne putem astepta in orice moment la noutati.