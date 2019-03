Gunoiul arădean are ok-ul european

Arad. Gata cu scandalul pe tema proiectului de gestionare a deşeurilor de la nivelul judeţului Arad? Cu proiectul s-ar putea. De ce spunem asta? Pentru că, în acte, chiar şi conform Guvernului PSD, mai exact Ministerului Fondurilor Europene, proiectul liberal privind serviciul integrat de gestionare a deşeurilor din judeţul Arad este în regulă, mai exact a fost dus la îndeplinire în proporţie de 100%. Este vorba de exact acelaşi proiect pe tema căruia Puterea şi Opoziţia din Arad s-au certat şi acuzat, de nenumărate ori, timp de câţiva ani, iar acuzele fuseseră dintre cele mai grave. Acum, dată fiind concluzia Ministerului Fondurilor Europene, ca urmare a controlului demarat pe subiect, singurele acuze se vor putea îndrepta spre activitatea de colectare a gunoiului, unde deficienţe sunt în continuare, aceasta fiind problema cea mai arzătoare pentru locuitorii județului Arad.

În ceea ce priveşte problema care a pus pe jar autoritățile județene – cea legată de banii primiți pe proiect și care puteau fi luați înapoi de Uniunea Europeană, dacă s-ar fi constatat că acest proiect nu a fost finalizat – acesta a fost eliminată odată cu raportul în cauză.

Concluziile raportului

Ce spune raportul? După prezentarea tuturor verificărilor care au fost făcute, acesta concluzionează: „activităţile proiectului au fost finalizate şi indicatorii fizici au fost atinşti în integralitate”. Imediat după, raportul precizează faptul că „s-au încheiat toate contractele de delegare pentru operarea investiţiilor realizate prin proiect, precum și cele pentru colectarea și transportul deșeurilor”.

Ultima parte de la capitolul Concluzii spune că „în conformitate cu cele observate în teren, cu documentele ataşate de Beneficiar la Raportul Final şi cu documentele ridicate cu ocazia verificărilor la faţa locului se constată că infrastructura realizată prin proiectul <Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad> este în uz, iar Sistemul de management al deșeurilor în județul Arad este funcțional”.

Nici birocrația nu a fost uitată de la Concluzii. Se vorbește, de pildă, de faptul că s-a constatat amplasarea plăcilor permanente, conținând informații despre proiect, și a autocolantelor pe bunuri (…) la toate locațiile vizate în timpul misiunii de verificare la fața locului.

Trei zile de verificări

Cei de la Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, Direcția Regională Infrastructură Timișoara, mai exact cei care au efectuat vizita la fața locului pentru verificarea intrării în uz a investițiilor realizate în acest proiect, sunt că, în cadrul verificării, care a durat trei zile, între 20 şi 22 februarie 2019, au fost vizate toate obiectivele realizate în proiect: „stația complexă Ineu-Mocrea, stațiile de transfer Chișineu -Criș, Sebiș și Bârzava, stația compostare-tunel Arad, şase depozite de deșeuri neconforme reabilitate (Arad – Câmpul Liniștii, Arad – Poetului, Chișineu-Criș, Ineu, Bârzava și Sebiș) și mai multe localități aflate în cele cinci zone de colectare din județul Arad, pentru a urmări activitatea operatorilor delegați prin contractele de concesiune”.

Constatările comisiei pe teren

În raportul comisiei se regăsesc şi constatările de pe teren, poate cea mai interesantă dintre ele fiind cea privind modul de colectare a deşeurilor la nivel de judeţ, cel care a lăsat mult de dorit la nivel de județ. Deşi aici problemele au fost vizibile, mai ales în zona 5 de colectare, unde gunoiul nu a fost ridicat cu săptămânile, la momentul vizitei delegaţiei de la minister cu toţii îşi făceau treaba. Cel puţin aşa stă scris în raport: „pe parcursul deplasării în judeţul Arad între locaţiile aferente proiectului, pe baza programului de colectare furnizat de operatorii celor cinci zone, am oprit în mai multe localităţi (Arad, Vinga, Şagu, Şimand, Chişineu Criş, Șicula, Sintea Mare, Ineu, Bocsig, Voivodeni, Sebiş, Seleuş, Pâncota, Şiria, Păuliş, Radna, Şoimoş, Conop şi Bârzava) şi am constatat vizual următoarele aspecte: am întâlnit pe traseu maşini ale operatorilor de colectare, am constatat prezenţa containerelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor de sticlă, am constatat prezenţa pubelelor individuale, distribuite de operatori (atât cele achiziţionate prin proiect, cât şi cele puse la dispoziţie de operatori, în conformitate cu contractele de concesiune)”.

Depozitele, în regulă

Cum situaţia în cel mai ingrat aspect al ei cu putinţă a stat bine la vizita oficialilor, celelalte componente e limpede că au trecut cu brio de ochii echipei de verificare. Depozitele neconforme au fost cu toate închise cum trebuie, împrejmuite şi predate autorităţilor locale. La staţia de compostare tunel se desfăşurau activităţi specifice pe fluxul de compostare deşeuri, iar acolo unde nu existau activităţi specifice existau indicii, spun cei din echipa de verificare, că acestea au avut loc şi vor avea loc în scurt timp (cum ar fi cazul platformei de maturare). Oricum, activitatea era considerată incipientă şi de iarnă aici. În privinţa celorlalte staţii din judeţ s-a tras concluzia că erau funcţionale, chiar dacă în unele locuri nu se muncea chiar atunci.