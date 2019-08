Gunoiul, un butoi cu pulbere în Arad

Masterplanul de management al deşeurilor solide, implementat vreme de aproape zece ani de către Consiliul Judeţean Arad, riscă să „explodeze”. Vicepreşedintele CJA, Răzvan Cadar, a lansat o serie de acuzaţii şi ameninţări la adresa primarilor din judeţ care nu vor să adopte hotărâri de consiliu prin care să „gireze” tentativa Judeţului de a încheia un contract cu o firmă de salubrizare. Cadar a anunţat că unităţile administrativ-teritoriale care nu emit cât de repede aceste hotărâri riscă inclusiv să fie date afară din ADI Deşeuri şi să li se impute anumite sume de bani.

Chiar dacă nu a scris negru pe alb acest lucru, vicepreşedintele CJA s-a referit la oraşul Chişineu Criş şi la comunele Păuliş şi Vărădia de Mureş. Consiliile locale de aici nu au vrut să dea „un cec în alb” Consiliului Judeţean, mai ales după ce au văzut cât de prost a fost implementat proiectul la nivelul judeţului.

Interpelat pe această temă, primarul oraşului Chişineu Criş, Gheorghe Burdan, spune că acuzele lansate de Cadar sunt neîntemeiate şi că oraşul lui nu blochează colectarea gunoaielor din zonele 2 şi 5, afectate după dispariţia din peisaj a firmei GSU, cea care a câştigat, în primă fază, licitaţia.

Florina Scorţe, secretarul oraşului, ne-a spus că „după ce ni s-a transmis documentaţia, am avut nevoie de timp pentru a o parcurge. Nu am vrut să o supunem votului fără ca măcar să ştim ce se votează”. Viceprimarul oraşului, Ioan Tripa, a subliniat faptul că „noi chiar am introdus pe ordinea de zi a şedinţelor pe care le-am avut documentaţia pentru achiziţia în regim de urgenţă a serviciului de salubrizare de către ADI Deşeuri. Numai că, pentru a afla exact ce presupune această documentaţie, am chemat la şedinţe şi reprezentanţi ai ADI Deşeuri. În cadrul şedinţei, le-am pus întrebări clare şi concise, dar răspunsurile lor au fost că <nu depinde de ei> sau că <documentaţia a fost întocmită de un consultant, iar răspunsurile le are consultantul>. Practic, nu ne-au prea ajutat cu nimic”.

În discuţie a intervenit şi Gheorghe Burdan, care a ţinut să precizeze faptul că „noi ne dorim să adoptăm această hotărâre cât mai repede, pentru că orice zi înseamnă pierdere pentru noi, orice zi ne costă bani. Pentru Chişineu Criş şi pentru Nădab plătim lunar 120.000 de lei pentru colectarea şi transportul deşeurilor. În momentul în care ADI Deşeuri organizează această achiziţie în regim de urgenţă, noi scăpăm de cheltuieli. Dar nici nu putem adopta o hotărâre cu ochii închişi, fără să analizăm documentaţia”.

Fără dublă taxare

Reprezentanţii Primăriei Chişineu Criş spun că singurul lor scop este să nu taxeze de două ori oamenii pentru acelaşi serviciu. „În luna ianuarie, când, în teorie, GSU se ocupa de colectarea şi transportul deşeurilor, mulţi dintre locuitorii din Chişineu Criş şi Nădab, aproximativ 35-40 la sută din întreaga populaţie, şi-au plătit integral tarifele pentru deşeuri pe întreg anul. Alţii dintre ei au plătit pe trei sau pe şase luni”, ne spune una dintre fostele casieriţe ale GSU. Tocmai astea sunt datele pe care vor să le afle cei din Criş: cine a plătit pe întreg anul, cine a plătit pe trei luni, cine a plătit pe şase luni? „Nu putem să taxăm oamenii de două ori pentru acelaşi serviciu. Am cerut celor de la ADI Deşeuri situaţia contractelor încheiate în Chişineu Criş şi Nădab. Ne-au spus că nu o au. I-am rugat să ne ajute să primim această situaţie de la GSU. Ne-au spus că nu pot. Noi nu putem să putem oamenii să plătească de două ori gunoiul”, a declarat secretarul oraşului.

Se adoptă

Cu toate neregulile prezentate mai sus, reprezentanţii Primăriei Chişineu Criş spun că o hotărâre care să deblocheze situaţia gunoiului va fi adoptată până luni cel târziu. Dar nu neapărat în forma propusă de ADI Deşeuri. „Dacă noi primim lista contractelor încheiate la Chişineu Criş, vom adopta documentaţia propusă de ADI Deşeuri exact în forma pe care am primit-o. Dacă, însă, nu primim această listă, vom adopta hotărârea, dar cu amendament: noua taxare să se realizeze din ianuarie 2020, de când începe noul an fiscal. Încă o dată spun, nu putem să punem oamenii să plătească de două ori pentru acelaşi serviciu. Între timp, noi ne ocupăm în regie proprie de colectarea şi transportul deşeurilor. Chiar dacă este un sacrificiu financiar pentru primărie, suntem în grafic cu tot ceea ce înseamnă gunoiul din Criş şi Nădab”, a mai spus viceprimarul Ioan Tripa.