„Guvernul dă bani pentru Dezna, aşteptăm şi sprijinul CJA”

Ovidiu Neaga, primarul comunei Dezna, are mai multe proiecte aflate în derulare şi pentru care autorităţile au nevoie şi de susţinerea Consiliului Judeţean Arad. Comuna Dezna a solicitat o alocare bugetară de la CJA de aproximativ un milion de lei.

„Noi avem nu mai puţin de 17 proiecte bazate pe bugetul local, proiecte pe care dorim să le punem în practică. Sunt obiective importante pentru oamenii care locuiesc în comuna Dezna, printre acestea fiind modernizarea unor străzi, ridicarea unei capele, a unui cămin cultural, lucrări de amenajare la unităţile şcolare, reţea de alimentare cu apă în localitatea Laz, extinderea reţelei de canalizare în Dezna, Neagra, Buhani, Slatina de Criş, lucrări de conservare la Cetatea Deznei, modernizarea bazei sportive etc. Aceste proiecte însumează peste opt milioane de lei, iar noi am solicitat CJA să ne aloce aproximativ un milion de lei. Prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), Guvernul României a alocat comunei noastre aproximativ două milioane de lei pentru modernizarea străzilor din localitatea Buhani. Este un proiect important pentru comunitatea noastră, proiect pe care Guvernul PSD a decis să îl susţină. În ceea ce ne priveşte, ne aşteptăm ca şi conducerea liberală a Consiliului Judeţean Arad să sprijine proiectele noastre şi să aloce, în bugetul pentru acest an, sume care să ne ajute să ducem la bun sfârşit aceste proiecte locale”, spune Ovidiu Neaga, primarul comunei Dezna.