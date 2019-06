Hai Cup și-a stabilit campioanele la dublu

Ele au depășit perechea Daria Gligor (Alba Iulia) / Maria Teodorescu (Ploiești), scor 7-5, 6-4.

Competiția care se desfășoară pe terenurile bazei CS UTA – TenisProfi, fiind cuprinsă în calendarul Tennis Europe, are duminică, începând cu ora 9.30 finalele de simplu: David Carteputredă (Galați) vs. Rareș Pieleanu (București), respectiv Andrada Komarov (București) vs. Iris Zbranca.

Pe tabloul de consolări al fetelor s-a impus Maria Teodorescu, 4-0, 4-2, cu Anastasia Hațiegan.

Peste 80 de tenismeni de categoria Under 12 s-au întrecut la ediția a XI-a a Cupei HAI. Ei au venit din zece țări: Marea Britanie, Georgia, Germania, Ungaria, Republica Moldova, Italia, Serbia, Slovacia, Ucraina și România.