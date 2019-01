Hailey Baldwin, soția lui Justin Bieber, se luptă cu anxietatea și lipsa de încredere

Modelul, care ar fi devenit anul trecut soţia cântăreţului Justin Bieber, a mărturisit că are zile în care se simte ”distrusă” din cauza provocărilor cărora trebuie să le ţină piept în postura de tânără femeie.

Hailey Baldwin, în vârstă de 22 de ani, a declarat într-un mesaj publicat pe Instagram că îşi doreşte ca în 2019 să fie mai deschisă şi să ”reuşească să fie mai vulnerabilă”.

”Adevărul este că indiferent cât de uimitoare poate părea viaţa privită din afară, mă lupt… mă simt nesigură, sunt fragilă, sufăr, am temeri, am îndoieli, am anxietate, mă întristez şi mă enervez”, a scris vedeta.

Vedeta a recunoscut că i se pare ”al naibii de greu” în postura de tânără care descoperă cine este, însă a adăugat că lucrurile devin mult mai dificile când este ”comparată cu alte femei”.

Baldwin s-ar fi căsătorit cu Justin Bieber în cadrul unei ceremonii secrete, în luna septembrie, la două luni după ce s-au logodit.

Sursa: AGERPRES