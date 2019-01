Haită de șapte câini, liberă pe străzile din Curtici

Deoarece mai mulți curticeni ne-au cerut ajutorul am decis să revenim cu un subiect despre care am mai vorbit în decembrie 2017. Din păcate, problema semnalată atunci se (tot) repetă. Este vorba de o haită de câini, formată din șapte exemplare, care se plimbă nestingheriți pe străzile orașului Curtici. Asta, atât spre disperarea mămicilor care se tem ca cei mici să nu fie atacați și să nu se întâmple o tragedie, dar și spre disperarea unui curticean care a rămas fără iepuri după ce câinii i-au omorât.

Să nu se întâmple o tragedie

Am stat de vorbă cu I. Grigore care ne spune că această haită de câini se plimbă nestingherită prin oraș, fiind un real pericol pentru orice curticean. Fiind atât de mulți atacă deodată și oricând se poate produce o tragedie. Mai mult, acești câini i-ar fi omorât mai mulți iepuri. Curticeanul ne spune că patrupedele au dărâmat un gard și astfel au ajuns la iepurii lui, pe care i-au sfâșiat. Cum au reușit însă acești câini să culce la pământ un gard nu știm cu exactitate. Același Grigore ne mai spune că a alertat atât poliția locală, cât și primăria, însă până acum nu s-a întâmplat nimic. Alături de arădean, mai sunt și mai multe mămici care se tem pentru siguranța copiilor lor și ne cer să îi ajutăm cumva.

Nu mai băgați câinii în curte

Am luat legătura cu primarul orașului Curtici, Bogdan Ban, cu care am vorbit, din nou, despre această problemă care a mai fost semnalată și în decembrie 2017. „Cunoaștem această problemă și pot să vă spun că de patru ori pe an împreună cu Serviciul de Ecarisaj din cadrul Gospodăririi Comunale Arad, pe bază de comandă, realizăm acțiuni pentru strângerea acestor câini. Ne confruntăm însă cu o problemă. Sunt curticeni care atunci când vin cei de la ecarisaj lasă câinii în curțile lor, iar după le dau drumul înapoi pe stradă. Adesea sunt folosite cuvinte jignitoare la adresa celor care vin să ridice câinii. Normal, avem câte o astfel de acțiune în fiecare trimestru din fiecare an. De exemplu, prima acțiune din acest an va avea loc chiar în această săptămână. Le recomand curticenilor, dacă vor să scape de această problemă, să lase echipa de ecarisaj să își facă treaba și astfel putem evita orice problemă ce ar putea să apară”, a declarat primarul Bogdan Ban, pentru Jurnal arădean/Aradon.

Evitați o tragedie!

Dacă lucrurile stau chiar așa în Curtici nu știm exact. Știm însă că aceiași problemă revine la un an distanță. Și că am ales să scriem despre acest subiect pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a evita o eventuală tragedie în care un copil cu un sandwich în mână, de exemplu, să nu fie mutilat sau omorât de șapte câini, care, se știe, în haită sunt mult mai agresivi. Așteptăm să vedem dacă în perioada următoare acești câini se vor mai plimba sau nu de capul lor pe străzile orașului.