Hălmagiu, finalistă la Cupa Satelor U13

Clasament final: 1.Viitorul Hălmagiu 9 p (3-1, cu AS Hălmagiu, 1-0, cu Vîrfurile şi 2-1, cu Avram Iancu); 2.AS Vîrfurile 6 p (4-1, cu Avram Iancu şi 2-0, cu AS Hălmagiu); 3.Avram Iancu 3 p (1-0, cu AS Hălmagiu); 4.AS Hălmagiu 0p.

Iată lotul echipei câştigătoare, Viitorul Hălmagiu: Florin Petaca, Andrei Pag, Darius Lucaci, Samuel Petaca, Andrei Neag, Cosmin Mladin, Delian Oana, Cristinel Covaci, Flavius Bacu, Alex Petaca, Ioan Dănăilă, Sergiu Dragoş, Raul Rus, Adrian Holiartoc, Alex Bachie şi Alexandru Groza.