Handbalistele de la Crișul au un antrenor nou

„Aproape sigure sunt transferurile unor jucătoare de perspectivă, care tocmai au terminat junioratul. Boldor Roxana, Roman Lorena sunt deja nume cunoscute pentru echipa noastră, însă Snakovschi Jessica, Tudose Denisa și Damian Mihaela sunt nume noi pentru Crișul, dar cu experiență la nivel întrecerii de junioare I”, afirmă Lucreția Căsuțiu, manager și jucătoare a echipei de pe Crișul Alb. Extrema Snakovschi și interul Tudose sosesc de la CSȘ Baia Mare, în timp ce pivotul Damian provine de la CSȘ Viitorul Cluj.

La capitolul despărțiri, au fost trecute extremele Mihaela Cherecheș și Adnana Pop și portarul Andreea Nicoară. Totodată, Bianca Mîrcă a luat o pauză, fiind însărcinată.

De rezultatele grupării arădene va răspunde, în al treilea an de ligă secundă, Tudor Sebastian, antrenor venit de la echipa masculină CSM Oradea, alături de care a reușit mai multe promovări în ultimii ani, neconcretizate însă de înscrierea formației din Bihor în prima ligă. „Am decis să ne bazăm pe un tehnician care a dus o echipa tânără pe primele locuri în Divizia A, ba chiar în ultimul an la promovare directă în Liga Națională. Considerăm că în acest moment avem un lot tânăr, de perspectivă, iar Sebastian Tudor se pliază perfect pe proiectul nostru”, a mai declarat Lucreția Cășuțiu.

„În primul rând, vreau să mulțumesc celor din conducere pentru încrederea acordată. Sunt conștient că voi conduce o echipă tânără, cu mult potențial și putere de muncă. Am înțeles că este un proiect pe termen mediu și lung de a construi o echipă competitivă pentru un obiectiv mai îndrăzneț în următorii ani, ceea ce constituie o mare provocare și pentru mine. Îmi doresc să lucrez în această familie, iar împreună sperăm să aducem spectatorilor cât mai multe satisfacții sub forma victoriilor”, a declarat noul tehnician al handbalistelor de la Crișul.

Echipa arădeană a încheiat sezonul trecut pe locul 11 (din 12 participante active), cu cinci victorii și o remiză în cele 22 de jocuri susținute în Seria B a ligii secunde.