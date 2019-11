HC Beldiman are viață grea pe semicerc

Arădenii ocupă locul doi în clasament, cu 19 puncte. Apoi, duminică, HC Beldiman s-a deplasat la Universitatea Craiova, a doua clasată în seria D a ligii secunde. Oltenii s-au impus clar, cu 38-20, cu mențiunea că echipa arădeană aliniază aceeași echipă în ambele competiții: „E foarte greu să joci la o zi distanță, în aceeași formulă. Plus că dacă la începutul sezonului media de vârstă a fost de puțin peste 18 ani, acum e doar de 17,3 ani! Consumul fizic a fost foarte mare, la Reșița, la meciul juniorilor, iar la Craiova am făcut față cam 15 minute, am și condus la începutul meciului. Apoi, băieții au resimțit oboseala și diferența a crescut. Mergem înainte cu acești tineri, iar în iarnă vrem să mai aducem câțiva jucători”, spune antrenorul George Beldiman.

Săptămână cu trei meciuri

Marcatorii echipei arădene, la Craiova, au fost: Yashan 10, Ivanov 4, Ursu 2, Jederan 1, Dorobanțu 1, Shyman 1 și Hryn 1. Aradul e pe locul 7, penultimul în seria ligii a doua, cu patru puncte. Altfel, HC Beldiman are parte de trei meciuri în această săptămână: miercuri, ora 13, cu LPS Târgu Jiu, la juniori I, joi, ora 17, cu CSM Oradea, în liga a doua și vineri, ora 16:30, cu Giroc Chișoda, la juniori III. Toate jocurile se vor disputa la Sala Polivalentă, din Arad.