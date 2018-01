Hoț filmat în timp ce fura bani de la un restaurant din Arad

S-a întâmplat vineri dimineața, în jurul orei 5, la restaurantul care se află în incinta „West Drive” – o parcare pentru TIR-uri situată pe DN7, la ieșirea din Arad spre Nădlac. Hoțul – care pare că era cunoscut atât de proprietarul firmei, cât și de angajați – a intrat în restaurant, în zona barului și a furat toți banii încasați. Nicio altă persoană nu se afla în acel moment în interiorul localului.

Așa cum se vede în filmulețul de pe una din camerele de supraveghere, bărbatul s-a dus în spatele tejghelei de la bar, unde a găsit cutia cu încasările. A ascuns-o sub haină și a vrut să se îndrepte spre ieșire, când și-a dat seama că unul dintre angajați vine înăuntru. A scos cutia de sub haină, a ascuns-o într-un spațiu aflat undeva, în fața tejghelei, apoi s-a așezat pe scaunul de la bar așeptându-l pe angajat și, ulterior, stând de vorbă cu el. La un moment dat, au ieșit amândoi afară, dar în scurt timp hoțul s-a întors să recupereze cutia cu bani, pe care a ascuns-o din nou sub haină, în partea din spate, a părăsit localul și… dus a fost!

Când a descoperit paguba, proprietarul barului a dat alarma, făcând publice imaginile surprinse de camerele de supraveghere în momentul furtului. Știa despre hoț că se numește Dacian (Daco) și că ar locui, cu chirie, în zona Confecții. Așa cum rezultă de pe înregistrarea audio-video, avea și numărul de telefon al hoțului, l-a sunat dar, evident, acesta nu a răspuns la telefon. Potrivit informațiilor noastre, păgubitul nu a făcut plângere la poliție. Totuși…

„În urma apariției pe rețeaua de socializare Facebook a unor imagini video care surprind un bărbat furând, polițiștii Secției 1 s-au sesizat din oficiu, efectuându-se cercetări în vederea identificării și depistării celui bănuit de comiterea faptei penale” – a declarat, pentru Jurnal arădean/ Aradon, Lorena Radu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Arad.