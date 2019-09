Hoţii au „atacat” un cartier

ARAD. În noaptea de 8 spre 9 septembrie, mai multe case – potrivit informațiilor primite de la locuitorii cartierului, 17 la număr – amplasate pe strada unui cartier exclusivist, amplasat la ieșire din Arad înspre Oradea, au fost sparte. Imobilele nu erau locuite, deoarece erau în faza de finisaje interioare, iar în interiorul caselor erau depozitate materialele ce urmau a fi folosite – marmură, gresie etc. – precum și electrocasnice, căzi de baie, uși de la intrare etc. Pagubele însumează mii de lei. Și, ironia sorții, cu cinci zile înainte de furturi, camerele video amplasate în cartier au fost demontate de constructor.

Și totuși, nimeni nu a auzit sau văzut nimic în condițiile în care casele sunt amplasate foarte aproape una de alta, unele imobile fiind deja locuite. Plus că, pentru a putea transporta bunurile furate, obiecte voluminoase și greoaie precum frigidere și căzi de baie, a fost nevoie de mijloace de transport de mare tonaj.

Prejudiciul estimativ, potrivit informațiilor pe care le deținem, se ridică la aproximativ 25.000 de lei. În total, conform datelor noastre, cinci case au fost sparte, din trei dintre ele furându-se bunuri.

Unul dintre proprietarii caselor călcate de hoți ne-a scris pe adresa redacției, aducându-ne la cunoștință cele petrecute: „Vă scriu acest mesaj pentru a vă spune cum o stradă întreagă din Arad a fost spartă în noaptea de duminică spre luni. Toate acestea s-au întâmplat în cartierul Grădiște din Arad, în noul cartier Romana Residence unde o întreagă stradă a fost spartă. Camerele de supraveghere au fost luate de constructor marți, în data de 3 septembrie, și nimeni nu a văzut nimic. La unele case au fost forțate geamurile, la alte case s-au spart ușile. Casele erau finisate de antreprenor la exterior 100%, urmând ca noi, proprietari, să le finisăm în interior. În fiecare casă se lucra, erau obiecte sanitare noi, scule de mii de euro. Locatarii sunt în stare de șoc. Ce siguranță mai avem în cartier? Parcă suntem în Columbia lui Pablo Escobar. Poliția a fost, mă rog Criminalistica, dar cei care au spart au fost profesioniști și da… nu sunt amprente, nimeni nu a auzit și văzut nimic parcă a fost un mare truc marca Houdini. Din păcate, printre cei păgubiți sunt eu și soțul meu.V-am scris aceste rânduri în speranța că lucrurile nu vor rămâne nerezolvate și ca orașul să fie mai sigur de dragul copiilor noștri”.

Un alt locuitor din cartier, păgubit și el, lasă se se înțeleagă că ceva este suspect în furturile petrecute în noaptea de sâmbătă spre duminică în cartier și cere oamenilor legii să se uite mai atent la muncitorii care execută lucrări acolo, pentru că altfel infracțiunile petrecute în acea noapte par „cusute cu ață albă”.

Variante pentru a veni în ajutor

Contactați telefonic, reprezentanții Romana Residence ne-au declarat că încearcă să găsească variante prin care să vină în ajutorul păgubiților. „Cartierul există de 7 ani și în toată această perioadă nu am avut asemenea probleme. Nu au fost furturi și nici alte infracțiuni. Am dat declarații la Poliție, acestea au fost trimise la Parchet. Așteptăm să se finalizeze cercetările. Noi suntem aproape de locuitorii cartierului și încercăm să găsim metode, variante prin care să le venim în ajutor celor care le-au fost sparte casele”, a declarat Ioana Trînc, manager marketing vânzări Romana Residence.

Cerc de suspecți

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad spun că se efectuează cercetări în cauză. „Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. În cauză a fost întocmit un cerc de suspecți bănuiți de comiterea faptei”, a precizat agentul șef de poliție Claudia Iuga, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Arad.