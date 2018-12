Huawei Mate 10 vs. Mate 10 Pro: Ce Mate ar trebui să îți iei?

Când Huawei a lansat duoul dinamic Mate 9 și Mate 9 Pro anul trecut, probabil că ai presupus că cel din urmă ar avea un set mai bun de caracteristici decât cel dintâi, datorită formulei „Pro” din numele său.

Și vei vedea că ai avut dreptate. Comparând specificațiile lor, îți vei da seama că Mate 9 Pro are un afișaj QHD de 5,5 inchi (2,560 x 1,440) mult mai clar (deși mai mic), mai mult RAM, mai mult spațiu de stocare intern și o baterie mai mare, de 3.500 mAh.

Cu toate acestea, destul de ciudat, lucrurile nu sunt atât de simple cu succesorii lor, Huawei Mate 10 și Huawei Mate 10 Pro. Asta pentru că, în acest exemplu special, atașarea numelui „Pro” la numele telefonului nu îl va face în mod necesar un dispozitiv mai bun. Permite-ne să explicăm de ce.

Să începem cu displayul. Între cele două variante Mate 10, vei fi surprins să afli că standardul Mate 10 oferă o rezoluție mai mică, dar mai înaltă de 5,9 inchi QHD (2.560 x 1.440) IPS LCD decât Mate 10 Pro, care are o dimensiune mai mare, dar rezoluție mai mică de 6 inchi, de înaltă definiție Full HD + (2160 x 1080).

Când vine vorba de performanță, Mate 10 Pro are superioritate. Da, Mate 10 Pro are într-adevăr același chipset Kirin 970 ca și Mate 10, dar are mai mult RAM în avantajul său, respectiv cu 2 GB mai mult. Ca rezultat, aplicațiile de la Mate 10 Pro au reușit să se lanseze cu o fracțiune de secundă mai rapid decât pe Mate 10.

Mate 10 Pro are o capacitate dublă de stocare internă (128 GB vs. 64 GB) față de Huawei Mate 10. Există însă o șmecherie: stocarea lui Huawei Mate 10 poate fi extinsă utilizând o cartelă microSD (până la 256 GB), în timp ce pentru Mate 10 Pro nu se poate spune același lucru.

În ceea ce privește camerele, comparația este mai delicată. Amândouă telefoanele au un sistem dual-camera Leica pe spate, care cuprinde un senzor monocrom de 20MP f / 1.6 și un senzor RGB de 12MP f / 1.6 (cu stabilizare optică a imaginii) care sunt asociate cu obiectivele Leica Summilux-H. Nu este deloc o surpriză atunci dacă spunem că performanța camerei lor este aproape identică.

Atât Huawei Mate 10, cât și Mate 10 Pro sunt echipate cu o baterie similară de 4.000 mAh, care suportă tehnologia Huawei SuperCharge de încărcare rapidă. Dacă crezi că Mate 10 Pro ar fi mai eficient din punct de vedere al consumului de energie datorită afișării sale cu rezoluție mai mică, ai fi surprins să afli că benchmark-ul de viață al bateriei Work 2.0 pentru PCMark pentru Android sugerează altfel.

Deși merită menționat faptul că diferența nu este prea mare, Mate 10 Pro ar putea susține looparea benchmark-ului Work 2.0 pentru PCMark pentru Android timp de nouă ore și 22 de minute, în timp ce Huawei Mate 10 ar putea face acest lucru cu 18 minute mai mult: nouă ore și 40 minute.