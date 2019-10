Hunor confirmă: vom susține un guvern în jurul PNL

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost prezent duminică la Arad, participând la evenimentele dedicate comemorării celor 13 generali pașoptiști. În cadrul conferinței de presă, Kelemen Hunor a declarat că UDMR „nu a cerut nimic şi nu cere nimic pentru a vota moţiunea de cenzură”. „Am spus de la început că nu avem niciun fel de condiţii. (…) E o perioadă foarte scurtă, ce să negociezi pentru un an de zile? Dacă pică Guvernul Dăncilă, Guvernul care va fi instalat are o singură misiune – de a gestiona corect bugetul, de a organiza alegerile locale şi parlamentare anul viitor şi de a nu permite derapaje economice”, a spus liderul UDMR. El a mai adăugat: „Nu văd premisele unei guvernări bune şi cred că într-un astfel de moment e bine să pui punct şi să încerci să faci altceva decât ceea ce s-a făcut până acum”. Kelemen Hunor a declarat că, dacă demersul antiguvernamental din Parlament va avea succes, UDMR va susţine un guvern în jurul PNL, „pentru că ei au iniţiat moţiunea de cenzură”. „Au zis că sunt pregătiţi, sunt gata pentru a guverna şi au şi zis că au un prim-ministru, o propunere, decizia partidului este să fie Ludovic Orban, şi probabil că va primi voturile celor care au semnat moţiunea de cenzură şi celor care susţin un guvern de tranziţie de un an de zile”, a concluzionat liderul UDMR.