Ia-ți un frigider Beko de la eMag de Black Friday. Ai oferta cea mai variată și cele mai mari reduceri de prețuri!

Faci piața mai des dar cumperi mai multe produse ce trebuiesc ținute la temperatură scăzută sau unele dintre ele e nevoie să fie congelate? Vrei un frigider cu o singură ușă sau unul cu două, una dintre ele fiind dedicată spațiului de congelat? Și nu în ultimul rând, vezi care e bugetul tău.

Din fericire poți găsi un frigider Beko ce răspunde nevoilor tale. Dar de ce Beko? În primul rând pentru că firma acordă o atenție deosebită în ceea ce privește calitatea produselor sale. Poate că sunt puțin mai scumpe dar, în general, un frigider Beko are o garanție de 5 ani, iar aceasta spune multe despre fiabili-tatea produselor.

Unul dintre frigiderele Beko pe care le puteți găsi pe site-ul eMAG este frigider Beko cu 2 usi tip RDSA180K20W, cu o capacitate de 176 l, clasă energetică A+, simplu, de culoare albă și cu o înălțime de 121 de cm. Con-gelatorul are o capacitate de 46 litri. Frigiderul are dezghețare manuală și iluminat cu leduri pentru economie de curent electric. Nivelul de zgomot este de 40 de decibeli așadar îl vei amplasa mai departe de locul unde te odihnești.

Dacă mobila din bucătărie îți permite atunci o variantă foarte bună ar fi un frigider Beko incorporabil tip BU1152 cu o capacitate de 123 de litri. Frigiderul are garnitură antibacteriană, un spațiu interior generos care poate fi modulat în funcție de ce ai de păstrat pentru un timp.

Dacă dorești un frigider Beko cu o singură ușă, fără congelator, atunci alege tipul RSSA445K21XP, cu o capacitate de 402 litri, la o înălțime de 185 de cm, realizat la exterior din inox antiamprentă. Dispune de 5 rafturi interioare din safety glass, de funcția No Frost, de dezghețare automată, de avertizare sonoră dacă ușa rămâne deschisă mai mult de un minut și de iluminare interioară cu leduri. Emite un zgomot de 38 de decibeli.

Să vorbim puțin și despre un frigider Beko aflat printre vârfurile de gamă și care, în timp, a primit numai aprecieri. Este un frigider mare, pentru familiile numeroase și care dispune de mai multe funcții. Un frigider cu două uși, tip RDNE535E20DZM, de 471 l capacitate, la o înălțime de 193 de cm. Are mai multe funcții integrate și are compartiment special EverFresh+ care asigură menținerea prospețimii fructelor și legumelor până la 30 de zile. Răcirea la interior se face prin sistemul cu ventilație NeoFrost Dual Cooling de ultimă gen-erație care te scapă automat și de apariția gheții. Frigiderul are dispenser de apă, filtru absorbant de mirosuri și încă alte funcții menite să îți ușureze considerabil viața.

