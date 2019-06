Iata 5 motive pentru care trebuie sa ai o bicicleta fitness acasa!

Lipsa timpului liber, insa, este obstacolul peste care trebuie sa trecem pentru a avea rezultate sportive multumitoare, astfel incat alergarea in parc sau mersul la sala nu sunt intotdeauna cele mai accesibile metode. Mai ales in marile orase, trend-ul este de a efectua exercitii destinate imbunatatirii sanatatii si aspectului fizic in confortul propriei locuinte, folosind aparate fitness silentioase care pot fi montate, mutate si depozitate cu usurinta.

In cazul in care esti determinat sa ajungi la rezultatele dorite, cea mai buna solutie pentru a-ti tonifia musculatura este utilizarea unui model accesibil de bicicleta fitness. Pe langa modelarea siluetei si imbunatatirea sistemului cardiovascular, iata ce beneficii iti mai poate oferi o bicicleta fitness folosita in mod regulat in confortul casei tale:

Confort sporit

Gradul de confort de care te bucuri in fiecare zi in propria locuinta nu poate fi egalat de niciun traseu de alergare, studio de yoga sau sala de sport. Astfel, vei putea pedala in voie pe bicicleta fitness in timp ce urmaresti un episod din serialul favorit sau asculti playlist-ul pe care l-ai creat special pentru sesiunile de antrenament. In plus, vestimentatia din timpul antrenamentului nu va mai fi un subiect de ingrijorare.

Timpul consumat

Daca bicicleta fitness este in camera alaturata, iti poti organiza antrenamentele in functie de programul pe care il ai in fiecare zi, astfel efectuand 15, 30 sau 45 de minute de exercitii. In cazul in care ai fi vrut sa exersezi la sala, timpul total alocat activitatii sportive ar fi fost mult mai mare, incluzand drumurile spre si dinspre sala, perioadele petrecute in vestiar sau momentele in care astepti sa se elibereze aparatul pe care doresti sa-l folosesti.

Disponibilitate

In cazul in care frecventezi o sala cu program normal de functionare, in mod cert ai fost pus in situatia in care a trebuit sa astepti sa se elibereze aparatul dorit pentru a putea incepe exercitiile. O bicicleta fitness folosita acasa ofera disponibilitate permanenta, indiferent de momentele in care vrei sa incepi antrenamentul.

Accesibilitate

Inca un aspect deosebit de important este perioada din zi in care obisnuiesti sa te antrenezi. Daca programul de la serviciu nu iti permite sa vizitezi sala de sport in timpul orelor de functionare, poti folosi bicicleta fitness de acasa pentru a-ti asigura doza zilnica de efort la orice ora din zi si din noapte. Pe deasupra, vei putea exersa si in weekend sau in zilele de sarbatoare, atunci cand programul salilor este unul special.

Igiena

Una dintre situatiile neplacute intalnite foarte frecvent in sala de fitness este cea in care esti nevoit sa stergi sezutul sau spatarul aparatului inainte de a incepe antrenamentul, fiindca igiena este un factor foarte important atat in viata de zi cu zi, cat si in activitatile sportive. Daca achizitionezi o bicicleta fitness pentru uz personal, acest tip de problema va disparea, iar tu vei putea sa te antrenezi in voie.

Un mare avantaj pe care ti-l poti asigura atunci cand cumperi o bicicleta fitness este posibilitatea de a alege un produs perfect adaptat nevoilor tale, incepand de la dimensiuni si rezistenta, pana la culoare, materiale si finisaj. O gama larga de biciclete, aparate si echipament fitness iti sta la dispozitie pe Sport-Mag, unde poti gasi produse la cele mai bune preturi si servicii de livrare si relatii cu clientii de cea mai buna calitate, totul pentru a te ghida in alegerea produsului potrivit si de a ti-l livra in cel mai scurt timp posibil.

(H 116023)