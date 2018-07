Iata ce beneficii iti poate oferi consumul de ulei CBD!

Cu toate ca planta de canabis si variatele forme ale acesteia (cum ar fi canepa) sunt cultivate natural inca de acum cateva mii de ani, recentele utilizari au stirbit reputatia acestei plante si au adus confuzie in randul utilizatorilor. Cu toate acestea, consumul de ulei CBD poate aduce numeroase beneficii si este vazut ca unul dintre cele mai eficace uleiuri in ameliorarea problemelor de sanatate.

Numeroase studii clinice si teste de laborator conduse de catre medici si oameni de stiinta inca investigheaza potentialele efecte benefice pe care consumul de ulei CBD le poate aduce in lupta contra diferitelor afectiuni ale sanatatii, insa rezultatele de pana acum sunt incurajatoare.

Uleiul cu extract de canabidiol (CBD) are culoarea verde si include, pe langa monoterpene si sesquiterpene, si alte elemente organice active. Acesta este produs si distribuit in principal din tari europene, cum ar fi Germania sau Franta, iar exporturile sunt conditionate si limitate de fel si fel de factori. Pe langa suplimente alimentare, uleiul CBD mai poate lua forma produselor cosmetice, a ceaiurilor, a bomboanelor, a lichidului pentru tigara electronica sau chiar a extractului pur de canabidiol. Avand in vedere eficacitatea uleiului CBD, o cantitate mica este suficienta pentru a produce efectele dorite, insa mai trebuie luate in calcul si modul de administrare si concentratia de substanta activa regasita in produsele folosite.

Efecte constatate in urma consumului de ulei CBD:

– Amelioreaza durerile. In urma studiilor si testelor de laborator intreprinse pana acum s-a constatat un efect de diminuare a durerilor de orice fel in cazul folosirii produselor ce contin canabidiol. Este eficace atat in lupta contra inflamatiilor si durerilor cronice, cat si in cazul persoanelor care au dureri provocate de chimioterapie sau diferite tipuri de cancer.

– Ajuta la prevenirea cancerului. Cu toate ca inca se realizeaza cercetari in acest sens, rezultatele iesite la lumina pana acum arata faptul ca ingredientele continute de uleiul CBD pot ajuta in lupta impotriva cancerului si pot avea efecte de reducere a dimensiunii tumorelor, venind in sprijinul celor care se confrunta cu aceasta boala.

– Diminueaza anxietatea si stresul. Printre cele mai intalnite motive de folosire a uleiului CBD este efectul de ameliorare a stresului si anxietatii. Canabidiolul are o mare eficacitate in relaxarea mintii, reducerea stresului si inducerea unei stari de calm, fiind si o solutie potrivita pentru combaterea efectelor psihoactive induse de alte substante.

– Mareste apetitul. Ingredientul principal din acest produs, canabidiolul, poate regla functiile sistemului digestiv si stimula apetitul alimentar. Acest efect ii avantajeaza atat pe cei care doresc sa recapete greutatea corporala pierduta in urma unei boli sau accidentari de lunga durata, cat si pe aceia care doresc sa castige greutate intr-o perioada scurta de timp.

– Contribuie la un somn odihnitor. In cazul celor care sufera de stari de insomnie, anxietate pe durata noptii sau alte tulburari ale somnului, uleiul CBD confera un efect linistitor, asigurand un somn de calitate.

Canabidiolul se poate gasi in variate forme si in concentratii diferite, insa recomandarea specialistilor este sa cauti produsele cu “spectru complet” obtinute prin extragerea canabidiolului din intreaga planta de canabis. Din punct de vedere al concentratiei, sfatul ar fi sa vizezi un indice al puritatii crescut, cat mai aproape de 100%, pentru a te asigura ca potenta si calitatea uleiului CBD sunt afectate cat mai putin. Pentru aceasta, este recomandat sa cumperi ulei CBD de la magazine specializate, precum CBDlife.ro, care livreaza produse atestate.