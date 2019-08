Iata ce produse de papetarie folosesti zilnic!

Produsele de papetarie sunt prezente in orice birou, fie ca este vorba de un business la inceput de drum, fie ca vorbim despre o institutie cu zeci de ani de experienta, iar specificul activitatii sau industria sunt putin relevante in aceasta ecuatie. Aceste produse sunt decisive pentru organizarea muncii de birou, asigurand eficienta activitatilor recurente. Pe langa utilitatea accesoriilor de papetarie atunci cand sunt folosite in interes de serviciu, aceste produse se dovedesc a fi foarte practice si in scop personal. Astfel, in fiecare poseta, rucsac, geanta sau jacheta putem gasi un carnetel, o agenda, cateva carti de vizita sau doua-trei bucatele de hartie luate din bloc-notes-ul de la birou.

Cu toate ca suportul electronic este preferat, in prezent, pentru transmiterea informatiilor, produsele de papetarie inca joaca un rol deosebit de important in viata cotidiana, fie ca le folosim acasa sau la serviciu. Iata cateva exemple care pot veni in sprijinul acestei afirmatii:

Notitele autoadezive

Mici, colorate si de diferite forme, notitele autoadezive sunt poate cel mai raspandit produs de papetarie din lume. Iti stau la dispozitie atunci cand planifici intalniri, apeluri telefonice sau programezi alte momente importante din viata profesionala, iar activitatile zilnice vor fi organizate si prioritizate ideal folosind acest mic accesoriu de papetarie. Reminder-ul viu colorat lipit pe monitor nu te va lasa sa uiti de sedinta de dupa-amiaza sau pana la ce ora poti trimite email-ul de care probabil nu iti mai amintesti. Asadar, aceste mici inventii din lumea papetariei te ajuta sa eviti diverse neplaceri si sa transmiti mesaje scurte catre colegi.

In sfera personala, post-it-urile sunt perfecte pentru a lipi pe frigider lista de cumparaturi din ziua respectiva si pentru a lasa mesaje scurte persoanelor dragi. Mai mult decat atat, notitele autoadezive isi pot dovedi utilitatea si atunci cand doresti sa cataloghezi si sa separi diferite produse si cutii sau recipiente, precum si sa adaugi cateva observatii unei retete din cartea de bucate.

Plicurile din hartie

Acest produs de papetarie este utilizat foarte des in activitatile de zi cu zi, fiind completarea ideala pentru facturi, materiale publicitare, vederi din vacanta, felicitari de sarbatori sau chiar diverse sume de bani. Plicurile sunt utile, de asemenea, pentru sigilarea documentelor si pastrarea bancnotelor sau in corespondenta in cadrul afacerii tale multumita diverselor formate in care sunt fabricate si diferitelor metode de sigilare. Tocmai de aceea, alegerea unor plicuri de calitate si adecvate pentru scopul in care vor fi folosite poate face diferenta dintre siguranta si diverse neplaceri (pierderi de bani, deteriorarea documentelor etc.). Astfel, poti alege aceste produse de papetarie in functie de materialul din care sunt confectionate, forma, culoare, sistem de inchidere sau alte caracteristici speciale (cu fereastra transparenta, cu folie rezistenta la socuri etc.).

Hartia de scris si pentru copiator

Acasa ori la serviciu, in interes personal sau profesional, hartia de scris este primul produs de papetarie pe care il alegem pentru a face liste, planuri, diverse insemnari sau schite. Colile A4 ne mai sunt utile pentru intocmirea cererilor, redactarea rapoartelor si imprimarea sau copierea altor tipuri de fise si

documente. Inca de cand invatam alfabetul, acest produs de papetarie este alegerea standard pentru transmiterea informatiei scrise.

Hartia in format A4 este cel mai folosit produs si cand ne gandim la comunicarea informatiilor oficiale, precum anunturile, scrisorile din partea diverselor companii sau institutii, facturile, fisele cu detalii tehnice si contractele, motiv pentru care toate fotocopiatoarele, imprimantele si scanner-ele includ acest format.

Pentru a gasi cel mai bun raport calitate-pret la aceste produse, precum si multe alte articole de papetarie si birotica, viziteaza Viamond.ro si profita de campania de reduceri si preturile speciale!