Iata de ce ar trebui sa folosesti o banda de alergare in confortul casei tale!

Pe langa imbunatatirea aspectului, a conditiei fizice si a sistemului cardiovascular, un astfel de aparat iti poate oferi si un mod placut de petrecere a timpului liber. Mai mult, pretul platit pentru o banda de alergare este mult mai mic decat acum cativa ani, iar in randurile urmatoare vei gasi mai multe motive care te vor convinge de eficienta acestui aparat fitness in atingerea obiectivelor pe care ti le-ai propus.

De ce sa alegi o banda de alergare?

Telul principal este, de cele mai multe ori, pierderea greutatii in exces si tonifierea musculaturii. Pe langa faptul ca vei putea bifa rapid aceste obiective, antrenamentele zilnice pe banda de alergare iti vor imbunatati considerabil starea generala de sanatate si increderea in tine. In acest sens, 30 de minute de alergare iti vor oferi o senzatie de energizare completa si iti vor relaxa mintea datorita cresterii ritmului cardiac si a bunei oxigenari de care vor avea parte majoritatea organelor din corp. Vei avea un somn de calitate, odihnitor, si riscul de depresie va scadea considerabil.

O contributie foarte importanta la aspectul fizic si starea generala de sanatate este adusa de metabolism, iar antrenamentele variate facute zi de zi pe banda de alergare iti vor accelera metabolismul, arzand caloriile si asigurand un ritm foarte rapid de slabire. Astfel, daca alergi cu o viteza medie timp de circa 45 de minute, vei putea consuma aproximativ 500 de calorii. Daca respecti un program zilnic de antrenament, alternezi exercitiile si gradul de efort depus in timpul alergarii si oferi constant corpului noi provocari care sa-l solicite, in mod cert vei reduce semnificativ perioada in care iti vei atinge scopul vizat.

Avantajele de acasa

Nicio sala de fitness si niciun traseu de alergare nu-ti vor putea oferi vreodata confortul pe care l-ai creat in propria casa de-a lungul vremii. Pe langa aceasta, vei putea sa alegi la ce serial sa te uiti sau ce melodii sa asculti pe durata antrenamentului pe banda de alergare, iar grija asupra vestimentatiei va disparea fiindca nu va trebui sa tii cont de nicio pereche de ochi care te-ar putea urmari.

Un alt avantaj de care vei profita este timpul pe care il vei aloca de acum inainte antrenamentelor. In situatia salii de fitness, pe langa durata antrenamentului, timpul se mai scurge si la vestiare, la receptie sau pe drumul dus-intors. Asadar, daca vei avea la dispozitie 30 de minute, le vei putea folosi eficient cu un antrenament care sa-ti lase numai 5 minute pentru un dus rapid.

Disponibilitatea propriului aparat de fitness este, evident, permanenta. Fie ca ajungi tarziu de la serviciu, fie ca te trezesti foarte devreme, banda de alergare iti va sta la dispozitie pentru un antrenament, iar cel mai mare beneficiu va fi ca nu va trebui niciodata sa astepti sa se elibereze ca sa o poti folosi.

