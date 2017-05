Totusi, nu trebuie sa uitam ca in a 21-a zi sarbatorim toate Elenele si Constantinii, deci e nevoie sa ne inarmam cu rabdare si sa cautam cadouri de Sf. Constantin si Elena. Daca esti norocos si nu ai pe nimeni apropiat care sa-si serbeze ziua de nume, poti sa stai linistit, ai scapat de data aceasta. Nu iti face griji nici daca esti nevoit sa achizitionezi mici surprize pentru cei dragi, pentru ca esti la fel de norocos: noi iti spunem ce sa cumperi fara sa cheltui prea multi bani!

Am intrat pe GadgetWorld.ro si am ales cateva idei de cadouri de Sf Constantin si Elena cu care sa-ti impresionezi prieteni si/sau familia!

Baterie externa solara 12000 mAh

Fie ca vorbim despre un Constantin sau o Elena, aceasta baterie externa este unul dintre cele mai potrivite cadouri la care poti sa apelezi in cazul in care esti in lipsa de idei si inspiratie. Arata foarte bine, datorita finisajelor foarte elegante (chiar poate fi confundata cu un smartphone de ultima generatie) si, cel mai important, are o capacitate foarte mare, de 12000 mAh.

Incarcator auto dublu USB 3.1A

De ce ne place acest gadget? Pentru ca in ziua de azi petrecem foarte mult timp in masina, iar bateria telefonului se epuizeaza foarte repede. Oricine se bucura cand primeste lucruri utile, iar aceasta este una dintre cele mai la indemana optiuni daca vrei sa faci cadouri de Sf Constantin si Elena practice, pe care sarbatoritii chiar sa le foloseasca, nu sa le uite intr-un colt, fara macar sa le dezambaleze.

Monopod selfie stick bluetooth, bat foto selfie

In ziua de azi toata lumea face poze. Ne fotografiem tot ce mancam, locurile in care mergem, hainele pe care le purtam zi de zi si lista poate continua la infinit. Cu un selfie stick poti sa fii sigur ca vei multumi pe oricine! Se conecteaza prin Bluetooth, este usor si foarte stabil si se potriveste cu orice tip de telefon.

Sapca cozoroc smart casti Bluetooth

Daca iti doresti cadouri de Sf Constantin si Elena pentru niste persoane foarte active, iti recomandam aceasta sapca inovativa. Poate fi folosita in timp ce faci sport, fara sa mai trebuiasca sa te enervezi pe castile care iti cad din urechi la fiecare miscare alerta. Sau poate vrei sa vorbesti la telefon in timp ce plimbi cainele sau ai foarte multe bagaje in maini, nu mai este nicio problema, poti sa faci acest lucru fara sa te chinui. Si ce mai spui de faptul ca acest tip de sapca se poarta sezonul acesta? Imbini utilul cu placutul cu un singur cadou.

Umidificator Aromaterapie Gargarita 360

Acesta este unul dintre acele cadouri de Sf Constantin si Elena la care nu te-ai fi gandit. Dar crede-ne pe cuvant, chiar vei face o impresie buna cu el. Are un aspect placut, foarte amuzant si este si foarte util atat in casa, cat si in masina sau la birou – improspateaza aerul si ofera un miros placut, curat.

Noi am venit cu doar cateva idei de cadouri, dar te invitam sa intri personal pe GadgetWorld.ro si sa alegi ce crezi ca se potriveste mai bine sarbatoritilor. Ai o multime de optiuni, deci ai ce sa cumperi.